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У Мінську розглянуть пропозицію Кучми зняти блокаду з ОРДЛО
|Суспільство | 06-06-2019, 08:49
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Тристороння контактна група з питань урегулювання ситуації на Донбасі на наступному засіданні обговорить пропозицію екс-президента Леоніда Кучми зняти економічну блокаду з окупованих території Донецької та Луганської областей.
Про це у середу повідомив спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Зайдік, пише "Інтерфакс-Україна".
"Пропозиція надійшла від пана Кучми (представника України в ТКГ – ред.), і це підтримали учасники з ОРЛО і ОРДО. Це буде на розгляді в економічній підгрупі наступного разу", - сказав Зайдік журналістам у середу в Мінську.
За словами спецпредставника, зняття блокади могло б стати "великим проривом".
При цьому Зайдік зауважив, що впровадження проти ОРДЛО блокади навесні 2017 року стало тим фактором, який сприяв "розриву сторін".
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