У Мінську розглянуть пропозицію Кучми зняти блокаду з ОРДЛО Суспільство | 06-06-2019, 08:49 0 16

Тристороння контактна група з питань урегулювання ситуації на Донбасі на наступному засіданні обговорить пропозицію екс-президента Леоніда Кучми зняти економічну блокаду з окупованих території Донецької та Луганської областей.



Про це у середу повідомив спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Зайдік, пише "Інтерфакс-Україна".



"Пропозиція надійшла від пана Кучми (представника України в ТКГ – ред.), і це підтримали учасники з ОРЛО і ОРДО. Це буде на розгляді в економічній підгрупі наступного разу", - сказав Зайдік журналістам у середу в Мінську.



За словами спецпредставника, зняття блокади могло б стати "великим проривом".



При цьому Зайдік зауважив, що впровадження проти ОРДЛО блокади навесні 2017 року стало тим фактором, який сприяв "розриву сторін".

