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Уже завтра лікарі-ортопеди з Польщі знову допомагатимуть дітям у Львові

Суспільство | 06-06-2019, 11:20Коментарів: 0 0 Переглядів: 74 74    
Уже завтра лікарі-ортопеди з Польщі знову допомагатимуть дітям у Львові
У міську дитячу клінічну лікарню Львова з черговим, уже шостим, візитом 7 червня приїде команда лікарів-ортопедів з Університетської клініки м. Вроцлав (Польща), яку очолює професор Кшиштоф Колтовські. Лікарі консультуватимуть дітей з нейрохірургічною та ортопедичними патологіями, а також прооперують 14-річну дівчинку зі складною патологією хребта.
Як розповів головний лікар КНП «Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова» Дмитро Квіт, дівчинка, яку оперуватимуть під час візиту польських фахівців, має складну нейроортопедичну патологію хребта з порушенням динамічної та статистичної функції хребта, тому операція їй дуже потрібна. Такі високотехнологічні операції в Україні досі виконували лише у Києві та Харкові, а тепер успішно виконують і у Львові, завдяки допомозі польських лікарів. До слова, пацієнтка є мешканкою одного із сіл Львівської області.

Практичний майстер-клас польські колеги проведуть, як і під час попередніх візитів, безкоштовно.

Зазначимо, що співпраця між міською дитячою клінічною лікарнею та лікарями-ортопедами Університетської клініки м. Вроцлав розпочалася у березні 2017 року, і є надзвичайно успішною. За п’ять попередніх візитів лікарі проконсультували понад 100 пацієнтів зі всієї Західної України, а також провели 8 надскладних оперативних втручання у дітей із деформацією хребта (сколіоз) ІV ступеня, та ще 5 оперативних втручань із меншою складністю. Важливо те, що під час кожного свого візиту професор Кшиштоф Колтовські оглядає тих дітей, які були прооперовані під час його попередніх візитів. А 21 березня 2018 року підписано Меморандум про співпрацю між клініками Львова та Вроцлава.
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