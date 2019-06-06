Цими вихідними майже 3300 учасників вийдуть на старт найбільшої бігової події — 4th Molokiya Lviv Half Marathon Суспільство | 06-06-2019, 11:22 0 74

Львів готується до міжнародного півмарафону 4th Molokiya Lviv Half Marathon, який відбудеться 9 червня. За очікуванням організаторів, до забігу долучаться понад 3 300 спортсменів з усієї України та з-за кордону.

«Уже за декілька днів тисячі бігунів приїдуть до міста Лева, аби взяти участь у Molokiya Lviv Half Marathon 2019. Цьогорічний півмарафон стане рекордним за кількістю зареєстрованих учасників. Це означає, що біг — дуже популярний, адже кількість півмарафонців з кожним роком активно зростає. Учасників цьогорічного півмарафону Molokiya Lviv Half Marathon чекає багато новинок: оновлені дистанції, страхування, що входить до складу стартового пакету, екскурсійні програми, збільшений призовий фонд, доставка стартових пакетів „Новою поштою“ в інші міста та можливість позмагатися зі світовою елітою та інше. Запрошуємо всіх приєднатися до однієї з наймасштабніших бігових подій — давайте створювати спортивну історію нашої країни разом», — прокоментував генеральний менеджер Run Ukraine Дмитро Черніцький.



4th Molokiya Lviv Half Marathon має найвищу оцінку — 5 зірок від Європейської легкоатлетичної асоціації. Це — найвищий рівень сертифікації та оцінювання, розроблених провідними фахівцями Європи.



Організатори події, компанія Run Ukraine, розповіли про зміни в дистанціях: у категорії «Індивідуальні забіги» до дистанції 21,0975 км додано дистанцію Swiss Energy 10 км, фінішери якої отримають медаль; дистанція 5 км була замінена на Rexona Mini Marathon 4.2 км. Також у межах заходу відбудуться командний забіг 4×21 км та естафета 4×5 км, призери яких отримають грошову винагороду.



«Компанія „Молокія“ уже вдруге поспіль є титульним спонсором Molokiya Lviv Half Marathon. Цього року він зустріне більш ніж 3000 бігунів з різних країн світу. Ми завжди пропагуємо активний спосіб життя і правильне харчування, адже прагнемо, щоб наша нація була здоровою. Цього року 57 співробітників нашої компанії також долатимуть різні дистанції. Закликаємо всіх приєднатись до неймовірного бігового свята під назвою Molokiya Lviv Half Marathon. До зустрічі 9 червня», — зазначив голова наглядової ради компанії «Молокія» Володимир Глащенков.



Фінішери головних дистанцій отримають медалі з оновленим дизайном, який базується на символіці міста. Основним мотивом естафетних медалей є національний орнамент вишиванки. Всі чотири медалі складаються в довгий візерунок, що дозволяє побачити один цілісний малюнок.



Призовий фонд 4th Molokiya Lviv Half Marathon значно збільшиться, порівняно з торішнім. У 2019 році він становить 124 000 гривень, що на 62 200 гривень більше за попередній. Переможці головної дистанції отримають 8 000 грн, за друге місце — 6 000 грн, за третє — 4 500 грн, за четверте — 3 500 грн, та 2 500 грн — за п’яте місце. Якщо атлет встановить рекорд траси, то додатково матиме ще 5 000 грн. Цього року бігуни зможуть позмагатися між собою за додаткову грошову винагороду у 5 000 грн, якщо подолають головну дистанцію за певний час: чоловіки — за 1:06:00, жінки — за 1:15:00. Збільшаться грошові винагороди і серед вікових категорій: переможці отримають по 1 200 грн, за друге і третє місця — по 800 і 500 грн. відповідно. Переможці командного забігу за перше місце отримають 6 000 гривень, за друге місце — 4 000 гривень, та 2 000 гривень — за третє місце. Також грошову винагороду у розмірі 8 000 гривень отримає команда, яка першою здолає естафету.



«Уже в неділю наше місто прийматиме спортивну подію міжнародного рівня — Molokiya Lviv Half Marathon 2019. Це означає, що тисячі спортсменів та вболівальників насолоджуватимуться краєвидами та гостинністю Львова. Я дуже прошу мешканців міста поставитись із розумінням до тимчасового обмеження руху громадського транспорту та заздалегідь планувати свій маршрут 9-го червня», — зазначив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.



Цього року організатори події, компанія Run Ukraine, підписали меморандум про співпрацю з Міністерством освіти і науки України, саме тому участь у дитячих забігах у межах Run Ukraine Running League 2019 безкоштовна.



Цього року юні спортсмени зможуть обрати дистанції, відповідно до своєї вікової категорії: 100 м (для дітей віком до 6 років), 500 м (7−9 років) та 1000 м (9−12 років). Кожен учасник забігу отримає фінішну медаль.



«Я вперше сьогодні завітав до Львова, аби насолодитись його колоритом та атмосферою, відчути енергетику міста, яким бігтиму разом із тисячами інших учасників Molokiya Lviv Half Marathon. Я бажаю усім бігунам отримати насолоду від участі, а глядачам — від спортивного дійства», — розповів теле- та радіоведучий Слава Варда.



Не обов’язково бути професійним атлетом, щоб подолати одну з дистанцій 4th Molokiya Lviv Half Marathon. 9 червня на старт вийдуть міський голова Львова Андрій Садовий, телеведучий Слава Варда, солістка гурту «А.Р.М.І.Я» Світлана Сафронова, телеведучий «Сніданок з 1+1. Вихідний» Олександр Попов, реабілітолог Тетяна Воротіліна, перший львів’яний, який підкорив Еверест, Роман Городечний та інші.



У межах підготовки до майбутніх стартів, відбулися серія безкоштовних тренувань Open Run Days та тестовий забіг Long Training на дистанції 5 км, 10 км і 15 км.



Цього року у організації задіяно 637 волонтерів, 13 карет швидкої допомоги, 14 представників «Червоного Хреста», 22 волонтери «Мальтійської Служби» та 5 екіпажів «Мотодопомоги».



4th Molokiya Lviv Half Marathon — третій етап Run Ukraine League 2019 та найбільша бігова подія Західної України. Традиційно у заході братимуть участь як бігуни-любителі, так і професійні спортсмени. Також свою участь у півмарафоні підтвердили представники бігової еліти: Олександр Бабарика, Іван Гешко, Порозов Ігор, Вихопень Юрій, Олеся Смовженко, Марія Гудак, Наталія Семенович, Ірина Бубняк та ін.



Титульний спонсор — Молокія. Організатор — Run Ukraine.



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