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7 і 10 червня на «Арені Львів» — матчі до Євро-2020: курсуватимуть шатл-баси та буде продовжено години роботи громадського транспорту
|Суспільство | 06-06-2019, 11:29
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Як повідомили в управлінні транспорту ЛМР, 7 і 10 червня під час відбіркових футбольних матчів на Євро-2020 на «Арені Львів» відбудуться зміни в русі громадського транспорту. Також до стадіону курсуватимуть шатл-баси.
«Вирішальні матчі збірної України з футболу проти збірної Сербії та збірної Люксембургу відбуватимуться 7 та 10 червня на стадіоні „Арена Львів“. Для зручності вболівальників до стадіону курсуватимуть шатл-баси, також продовжено години роботи громадського транспорту, який прямує до стадіону», — повідомили в управлінні транспорту ЛМР.
Автобусний маршрут (шатл)
пл. Петрушевича — вул. Вернадського (8-ма дорога)
з 19.00 до 21.00 год
вул. Стрийська (перехрестя з вул. Сокільницькою) — пл. Петрушевича
з 23.30 до 01.00 год
Автобусний маршрут (шатл)
Кінотеатр ім. О. Довженка —вул. Вернадського (8-ма дорога)
з 19.00 до 21.00 год
з 23.30 до 01.00 год
Тролейбусний маршрут № 24
пр. Червоної Калини — Автовокзал
Буде продовжено час роботи автобусних
маршрутів № 3А, 9, 10, 25, 40
і тролейбусних маршрутів № 3, № 24
до 01.00 год.
Автобусний маршрут № 3А
пл. Різні — ТЦ Кінг Крос Леополіс
Автобусний маршрут № 9
с.Муроване-Автовокзал
Автобусний маршрут № 10
Гол. Залізничний вокзал —
ТЦ Кінг Крос Леополіс
Автобусний маршрут № 25
вул. Старознесенська —ТЦ Кінг Крос Леополіс
Автобусний маршрут № 40
м. Винники — ТЦ Кінг Крос Леополіс
Тролейбусний маршрут № 3
вул. Ряшівська — Автовокзал
З 19.00 год. кількість тролейбусів на маршруті № 3 буде збільшено на 3 од.
Нагадаємо, цього тижня на площі перед парком імені Івана Франка облаштують фан-зону для перегляду відбіркових матчів на Євро-2020, які відбудуться на стадіоні «Арена Львів». Фан-зона «Вірні збірній» працюватиме під гасом «Виходь з хати вболівати!»
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