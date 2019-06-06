7 і 10 червня на «Арені Львів» — матчі до Євро-2020: курсуватимуть шатл-баси та буде продовжено години роботи громадського транспорту Суспільство | 06-06-2019, 11:29 0 69

Як повідомили в управлінні транспорту ЛМР, 7 і 10 червня під час відбіркових футбольних матчів на Євро-2020 на «Арені Львів» відбудуться зміни в русі громадського транспорту. Також до стадіону курсуватимуть шатл-баси.

«Вирішальні матчі збірної України з футболу проти збірної Сербії та збірної Люксембургу відбуватимуться 7 та 10 червня на стадіоні „Арена Львів“. Для зручності вболівальників до стадіону курсуватимуть шатл-баси, також продовжено години роботи громадського транспорту, який прямує до стадіону», — повідомили в управлінні транспорту ЛМР.



Автобусний маршрут (шатл)

пл. Петрушевича — вул. Вернадського (8-ма дорога)

з 19.00 до 21.00 год



вул. Стрийська (перехрестя з вул. Сокільницькою) — пл. Петрушевича

з 23.30 до 01.00 год



Автобусний маршрут (шатл)

Кінотеатр ім. О. Довженка —вул. Вернадського (8-ма дорога)

з 19.00 до 21.00 год

з 23.30 до 01.00 год





Тролейбусний маршрут № 24

пр. Червоної Калини — Автовокзал

Буде продовжено час роботи автобусних

маршрутів № 3А, 9, 10, 25, 40

і тролейбусних маршрутів № 3, № 24

до 01.00 год.



Автобусний маршрут № 3А

пл. Різні — ТЦ Кінг Крос Леополіс



Автобусний маршрут № 9



с.Муроване-Автовокзал



Автобусний маршрут № 10



Гол. Залізничний вокзал —



ТЦ Кінг Крос Леополіс



Автобусний маршрут № 25

вул. Старознесенська —ТЦ Кінг Крос Леополіс



Автобусний маршрут № 40

м. Винники — ТЦ Кінг Крос Леополіс



Тролейбусний маршрут № 3

вул. Ряшівська — Автовокзал

З 19.00 год. кількість тролейбусів на маршруті № 3 буде збільшено на 3 од.



Нагадаємо, цього тижня на площі перед парком імені Івана Франка облаштують фан-зону для перегляду відбіркових матчів на Євро-2020, які відбудуться на стадіоні «Арена Львів». Фан-зона «Вірні збірній» працюватиме під гасом «Виходь з хати вболівати!»