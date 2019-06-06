П’ять місяців на Закарпатській митниці ДФС – 2 млрд 912,6 млн грн до бюджету Суспільство | 06-06-2019, 11:33 0 69 Протягом січня-травня 2019 року Закарпатською митницею ДФС перераховано до Державного бюджету 2 млрд 912,6 млн податків. Відносно аналогічного періоду 2018 року до казни спрямовано на 646,6 млн грн більше або на 28,5%. Зокрема, лише в травні поточного року казна отримала від Закарпатської митниці 533,2 млн грн. Виконання індикативу забезпечено на 100,6 %.

Фахівці Закарпатської митниці ДФС зазначають, що суттєві показники надходжень до бюджету – спільні здобутки митниці та суб’єктів ЗЕД.

Наприклад, цьогоріч у травні 20 найбільших платників податків перерахували до держбюджету податків та зборів на суму понад 261,1 млн грн, що складає 49% здійснених перерахувань. Це свідчить про те, що імпортери використовують і належно оцінюють вигідне розташування Закарпатської митниці ДФС, її розгалужену транспортну мережу, митну інфраструктуру та якісне сервісне обслуговування.

Варто зазначити, що основними бюджетоформуючими товарами травня 2019 року на Закарпатській митниці стали такі товари:

- автомобілі легкові (158,3 млн грн);

- кузови (18,8 млн грн);

- моторні ТЗ (13,8 млн грн).

- прокат плоский (13,5 млн грн);

- трактори (11,6 млн грн) тощо.