На Сихові відремонтують ще одне приміщення УДЮМК Суспільство | 06-06-2019, 15:47 0 66

На вул. Хуторівка, 24 має бути УДЮМК — сесія проголосувала протокольне доручення комісії фінансів та планування бюджету та комісії гуманітарної політики пропрацювати питання виділення коштів та проведення ремонтних робіт. Як наголосив міський голова Львова Андрій Садовий, соціальну інфраструктуру місто повинно максимально розвивати, відтак кожну можливість створення нового осередку для розвитку дітей слід максимально використовувати.

«Враховуючи важливість підтримки соціальної інфраструктури, якщо є можливість створити ще один УДЮМК, ще одну дошкільну установу, створити ще один центр, який буде допомагати дітям чи старшим людям, — однозначно це треба робити. Є пропозиція до колег депутатів з бюджетної комісії, з гуманітарної комісії розглянути це питання. Там має бути УДЮМК, треба знайти кошти. Це дуже важливо для розвитку міста», — наголосив міський голова Львова.