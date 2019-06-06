|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
На Сихові відремонтують ще одне приміщення УДЮМК
|Суспільство | 06-06-2019, 15:47
| 0 66
|
На вул. Хуторівка, 24 має бути УДЮМК — сесія проголосувала протокольне доручення комісії фінансів та планування бюджету та комісії гуманітарної політики пропрацювати питання виділення коштів та проведення ремонтних робіт. Як наголосив міський голова Львова Андрій Садовий, соціальну інфраструктуру місто повинно максимально розвивати, відтак кожну можливість створення нового осередку для розвитку дітей слід максимально використовувати.
«Враховуючи важливість підтримки соціальної інфраструктури, якщо є можливість створити ще один УДЮМК, ще одну дошкільну установу, створити ще один центр, який буде допомагати дітям чи старшим людям, — однозначно це треба робити. Є пропозиція до колег депутатів з бюджетної комісії, з гуманітарної комісії розглянути це питання. Там має бути УДЮМК, треба знайти кошти. Це дуже важливо для розвитку міста», — наголосив міський голова Львова.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|«Ми радо вітатимемо кожну громаду, яка прийме рішення доєднатись до Львова», — Андрій Садовий...
|06-06-2019, 16:03
| >>>
|На Сихові відремонтують ще одне приміщення УДЮМК...
|06-06-2019, 15:47
| >>>
|"Нафтогаз" повинен знизити ціну на газ для населення ще майже на гривню — уряд...
|06-06-2019, 11:38
| >>>
|П’ять місяців на Закарпатській митниці ДФС – 2 млрд 912,6 млн грн до бюджету...
|06-06-2019, 11:33
| >>>
|7 і 10 червня на «Арені Львів» — матчі до Євро-2020: курсуватимуть шатл-баси та буде продовжено години роботи громадського транспорту...
|06-06-2019, 11:29
| >>>
|Цими вихідними майже 3300 учасників вийдуть на старт найбільшої бігової події — 4th Molokiya Lviv Half Marathon...
|06-06-2019, 11:22
| >>>
|Уже завтра лікарі-ортопеди з Польщі знову допомагатимуть дітям у Львові...
|06-06-2019, 11:20
| >>>
|