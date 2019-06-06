«Ми радо вітатимемо кожну громаду, яка прийме рішення доєднатись до Львова», — Андрій Садовий Суспільство | 06-06-2019, 16:03 0 68

Міський голова Львова Андрій Садовий прокоментував можливість об’єднання міста із довколишніми містечками та селами в межах однієї агломерації. За його словами, Львів залюбки прийме кожну громаду, яка вирішить доєднатися до міста, однак для цього повинне бути централізоване та добровільне рішення людей, аби уникнути будь-яких штучно створених та політичних провокацій.

«Деколи плутають ОПГ та ОТГ. Сьогодні по Україні в більшості населених пунктів домінує ОПГ, — каже міський голова. — Ми радо вітатимемо кожну громаду, яка прийме рішення доєднатись до Львова, і всі керівники громад це знають. Але будь-яка ініціатива з боку міста щодо приєднання, яка лунатиме в тій чи іншій громаді, одразу перетворять у створення ініціативної групи в цій громаді і відстоювання своєї свободи від, так би мовити, „бажання Львова захопити її“. На цьому виграватимуть наступні вибори, і такі зараз тенденції в суспільстві».



За словами мера, за створенням агломерацій — майбутнє, адже це вигідно і великим містам, і маленьким містечкам та селищам. «Усі знають про нашу готовність бути разом, адже це вигідно, зокрема, і громадам, які хочуть мати львівську освіту, медицину та стандарти. Але робити такі речі без добровільної згоди ми не будемо принципово, бо матимемо шалені проблеми. Хоча я б хотів, бо має бути агломерація, і ми до цього все-таки дійдемо. Але для цього рівень криміналітету має суттєво впасти. Поки що такої тенденції, на жаль, немає», — додав Андрій Садовий.