«Без дегазації не можна робити рекультивації», — мер Львова Суспільство | 06-06-2019, 20:23 0 65

Сьогодні на засіданні сесії Львівської міської ради мають розглянути ухвалу «Про затвердження ЛКП „Збиранка“ технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки та надання ЛКП „Збиранка“ та ТзОВ „Кліар Енерджі“ земельних ділянок, розташованих на території Малехівської сільської ради Жовківського району Львівської області». Як зазначив міський голова Львова Андрій Садовий, без цієї ухвали не можливо розпочати процес рекультивації полігону ТПВ в с. Великі Грибовичі.

«У нас йде постійний саботаж щодо робіт по рекультивації полігону. Вже більше 2,5 місяців обласна державна адміністрація не погоджує проект. Вони говорять, що скерували матеріали в СБУ і в поліцію. А яке вони мають відношення до формального погодження? Тим більше, проектанти, які це робили, не мають до себе жодних запитань з боку правоохоронних органів. Коли я спілкуюсь з керівниками поліції та СБУ, вони мені просто дають зрозуміти, що це обласна адміністрація шукає приводи, щоб затягнути вирішення питання. Щодо дегазації — це одне з питань, яке є сьогодні в порядку денному. Без дегазації не можна робити рекультивації. До цього питання ще черга не дійшла. Але якщо депутати не проголосують — не буде рекультивації. Комусь напевно у Львові вигідно, щоб рекультивація не робилась, а мені вигідно, щоб вона робилась. Побачимо, хто яку позицію буде займати», — прокоментував міський голова Львова Андрій Садовий.