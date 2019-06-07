«Без дегазації не можна робити рекультивації», — мер Львова

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 07/06/2019 У «Джерелі» відбулось Велике дитяче свято «Я — супергерой»...>> У Львові презентували Антикорупційну карту ремонтів міста...>> Українське товариство сліпих відзначає 86-річчя: місто привітало незрячих зі святом...>> Закарпатські митники, у рамках операції «Бастіон», вилучили товару на понад 7 млн грн...>> «У 2018 році було здійснено 180 рейдів і виписано 245 протоколів в межах боротьби з торгівлею алкогольними напоями у стаціонарних об’єктах торгівлі та тимчасових спорудах», — І. Кулинич...>> У Львові буде парк «Під Голоском»...>> Львів надаватиме 25 тис грн одноразової допомоги військовослужбовцям-контрактникам, які є мешканцями міста...>> Мерія звернулась в Міністерство внутрішніх справ і СБУ щодо дестабілізації роботи та побиття працівників, а також присутності під час небезпечних подій неповнолітніх осіб...>> У Львові активно облаштовують та відновлюють фонтани...>> Змагання, майстер-класи, конкурси: для дітей у Львові провели благодійне свято...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«З'єднати мікрорайон Левандівка і Рясне — це пріоритет для міста», — Андрій Садовий...
 >>> 
Андрій Садовий: «Всі, хто організовував, замовляв, виконував провокації, понесуть серйозне покарання»...
 >>> 
А. Садовий про напади на мерію: «Такі речі є недопустимі в нашому місті і в нашій державі»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Особу ромської національності судитимуть за умисне вбивство у Львові...
06-06-2019, 11:34  >>> 
Чоловіку, який до смерті побив родича співмешканки, обрали запобіжний захід на Львівщині...
05-06-2019, 10:33  >>> 
За вчинення подвійного вбивства зловмисник перебуватиме під вартою на Львівщині...
04-06-2019, 12:25  >>> 
   Здоров'яЗдоров
На Львівщині стартує кампанія відпочинку та оздоровлення дітей...
27-05-2019, 17:31  >>> 
Відомий пластичний хірург з Німеччини Клаус Екснер знову консультує та оперує дітей у Львові...
21-05-2019, 23:43  >>> 
Більше 30 млн грн потрібно для оснащення відділення невідкладної допомоги у лікарні швидкої допомоги...
17-05-2019, 14:50  >>> 

«Без дегазації не можна робити рекультивації», — мер Львова

Суспільство | 06-06-2019, 20:23Коментарів: 0 0 Переглядів: 65 65    
«Без дегазації не можна робити рекультивації», — мер Львова
Сьогодні на засіданні сесії Львівської міської ради мають розглянути ухвалу «Про затвердження ЛКП „Збиранка“ технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки та надання ЛКП „Збиранка“ та ТзОВ „Кліар Енерджі“ земельних ділянок, розташованих на території Малехівської сільської ради Жовківського району Львівської області». Як зазначив міський голова Львова Андрій Садовий, без цієї ухвали не можливо розпочати процес рекультивації полігону ТПВ в с. Великі Грибовичі.
«У нас йде постійний саботаж щодо робіт по рекультивації полігону. Вже більше 2,5 місяців обласна державна адміністрація не погоджує проект. Вони говорять, що скерували матеріали в СБУ і в поліцію. А яке вони мають відношення до формального погодження? Тим більше, проектанти, які це робили, не мають до себе жодних запитань з боку правоохоронних органів. Коли я спілкуюсь з керівниками поліції та СБУ, вони мені просто дають зрозуміти, що це обласна адміністрація шукає приводи, щоб затягнути вирішення питання. Щодо дегазації — це одне з питань, яке є сьогодні в порядку денному. Без дегазації не можна робити рекультивації. До цього питання ще черга не дійшла. Але якщо депутати не проголосують — не буде рекультивації. Комусь напевно у Львові вигідно, щоб рекультивація не робилась, а мені вигідно, щоб вона робилась. Побачимо, хто яку позицію буде займати», — прокоментував міський голова Львова Андрій Садовий.
   Новини по темі: Суспільство
У «Джерелі» відбулось Велике дитяче свято «Я — супергерой»...
06-06-2019, 21:47  >>> 
У Львові презентували Антикорупційну карту ремонтів міста...
06-06-2019, 21:45  >>> 
Українське товариство сліпих відзначає 86-річчя: місто привітало незрячих зі святом...
06-06-2019, 21:44  >>> 
«У 2018 році було здійснено 180 рейдів і виписано 245 протоколів в межах боротьби з торгівлею алкогольними напоями у стаціонарних об’єктах торгівлі та тимчасових спорудах», — І. Кулинич...
06-06-2019, 21:41  >>> 
У Львові буде парк «Під Голоском»...
06-06-2019, 21:39  >>> 
Львів надаватиме 25 тис грн одноразової допомоги військовослужбовцям-контрактникам, які є мешканцями міста...
06-06-2019, 21:38  >>> 
Змагання, майстер-класи, конкурси: для дітей у Львові провели благодійне свято...
06-06-2019, 21:33  >>> 
   АктуальноАктуально
На Рівненщині впав вертоліт Сухопутних військ, екіпаж загинув...
30-05-2019, 09:12  >>> 
У Києві пройде Форум жіночого партнерства...
28-05-2019, 13:54  >>> 
В Україні стартувала виборча кампанія в Раду...
24-05-2019, 13:15  >>> 
   ПолітикаПолітика
На виборах у Данії перемогли соціал-демократи, прем’єр піде у відставку в четвер...
06-06-2019, 08:51  >>> 
Зеленський: Україна в ЄС – це смерть імперського проекту РФ...
05-06-2019, 17:32  >>> 
Зеленський і Дуда сподіваються на примирення у відносинах України і Польщі...
05-06-2019, 08:54  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Система блокування та розблокування ПН/РК: оновлені правила...
06-06-2019, 21:23  >>> 
Сплата транспортного податку (Личаківське управління)...
06-06-2019, 16:06  >>> 
Заяви щодо отримання ліцензій на право роздрібної торгівлі та зберігання пального можна подати в паперовому вигляді...
06-06-2019, 15:28  >>> 
   СуспільствоСуспільство
У «Джерелі» відбулось Велике дитяче свято «Я — супергерой»...
06-06-2019, 21:47  >>> 
У Львові презентували Антикорупційну карту ремонтів міста...
06-06-2019, 21:45  >>> 
Українське товариство сліпих відзначає 86-річчя: місто привітало незрячих зі святом...
06-06-2019, 21:44  >>> 
   ВладаВлада
Мер Львова позитивно оцінює практику години запитань до мера під час сесії...
06-06-2019, 20:28  >>> 
Мер Львова дав доручення прозвітувати про виконання робіт із будівництва спорткомплексу на Кастелівці...
06-06-2019, 16:01  >>> 
А. Садовий: «Максимальна публічність — це корисно»...
06-06-2019, 15:46  >>> 
   КультураКультура
У Філарета заявили, що Собор, на якому розпустили УПЦ КП, не має юридичної сили...
06-06-2019, 08:37  >>> 
П’ять храмів Львова відзначатимуть престольний празник на Вознесіння Господнє. Розклад богослужінь...
05-06-2019, 13:51  >>> 
Львів’ян запрошують на виступ всесвітньо відомого піаніста Бориса Блоха...
05-06-2019, 13:42  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
21:47 У «Джерелі» відбулось Велике дитяче свято «Я — супергерой»
21:45 У Львові презентували Антикорупційну карту ремонтів міста
21:44 Українське товариство сліпих відзначає 86-річчя: місто привітало незрячих зі святом
21:42 Закарпатські митники, у рамках операції «Бастіон», вилучили товару на понад 7 млн грн
21:41 «У 2018 році було здійснено 180 рейдів і виписано 245 протоколів в межах боротьби з торгівлею алкогольними напоями у стаціонарних об’єктах торгівлі та тимчасових спорудах», — І. Кулинич
21:39 У Львові буде парк «Під Голоском»
21:38 Львів надаватиме 25 тис грн одноразової допомоги військовослужбовцям-контрактникам, які є мешканцями міста
21:36 Мерія звернулась в Міністерство внутрішніх справ і СБУ щодо дестабілізації роботи та побиття працівників, а також присутності під час небезпечних подій неповнолітніх осіб
21:35 У Львові активно облаштовують та відновлюють фонтани
21:33 Змагання, майстер-класи, конкурси: для дітей у Львові провели благодійне свято

   Анонси
Реєстрацію на всеукраїнську 24-годинну подію для молоді відкрито...
06-06-2019, 11:18  >>> 
Завтра у Львові стартує тренінг «Управління зростанням бізнесу»...
05-06-2019, 13:44  >>> 
У Львові для дітей організовують низку заходів «Здорова сім’я — Сильна країна»...
04-06-2019, 15:08  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования