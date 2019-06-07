Мер Львова: «Міська рада 7 років робила все можливе, щоб кошти не були оплачені на ЛАЗ» Суспільство | 06-06-2019, 20:27 0 97

Сьогодні у Ратуші відбувається сесія Львівської міської ради. Міський голова Львова Андрій Садовий прокоментував ситуацію щодо примусового стягнення з рахунків ЛК АТП № 1 коштів в сумі більше 24 млн. грн. За словами мера, у 2011−2012 роках АТП № 1 отримало автобуси, за які довго не розраховувалося, розуміючи ситуацію на підприємстві ЛАЗ. Однак, кошти з рахунків АТП № 1 були стягнуті примусово. Мерія звернулася в правоохоронні органи щодо правомірності стягнення цих коштів, та зі свого боку вболіває за долю львівського виробника, підтримує його, замовляючи у нього нові автобуси і тролейбуси.

«Міська рада 7 років робила все можливе, щоб кошти не були оплачені на ЛАЗ. Міська робила все можливе, щоб ці кошти залишились, враховуючи, що почалась російсько-українська війна, а пан Чуркін представляє Росію. Але є державна машина, є судова система, яка почала вимагати ці кошти з громади. Це було зроблено у 2018 році, коли виконавча служба списала ці кошти.



В інших містах інша ситуація — вони платили кошти завчасно, як передоплату, а потім автобуси їм поставили. Їх обдурили. Львів автобуси отримав, але кошти не платив. Пройшов період 7 років, зараз це невелика частина оплати, ці кошти у нас силою забрали", — прокоментував міський голова Львова Андрій Садовий.



Нагадаємо, 13 серпня 2018 року Головне територіальне управління юстиції у Львівській області стягло з банківського рахунку ЛК АТП-1 кошти в сумі — 24 млн. 642 тис. грн. Через два дні ці кошти Головне територіальне управління юстиції перерахувало на розрахунковий рахунок ТзОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АМАДЕУС».

Довідка



У 2018 році ЛК АТП-1 оновило свій рухомий склад на 150 автобусів: 100 МАЗів і 50 Електронів.



Станом на сьогодні на балансі підприємства 115 Електронів і 100 Мазів — нові, великі автобуси. 20 Атаманів і 18 ЧАЗів — середні. 33 автобуси ЛАЗ.



В середньому тепер кожного дня на рейси виходить більше 200 машин, що дає можливість підприємству забезпечити більше 95% виходу машин на рейси.



На маршрутах ЛК «АТП-1» зберігався пільговий проїзд для осіб пенсійного віку, коли приватні перевізники відмовилися від безкоштовного перевезення цієї пільгової категорії.



У 2018 році ЛКП «Львівелектротранс» придбало 30 вживаних трамваїв із Берліна. Цього року місто має почати отримувати 50 нових тролейбусів Електрон.



13 травня цього року Львівська міська рада підписала мандатний лист з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) щодо залучення коштів міжнародної фінансової інституції на закупівлю 100 нових тролейбусів з автономним ходом.



У планах міста придбати ще 100 нових автобусів і 10 нових трамваїв за кошти Європейського інвестиційного банку. Для реалізації цього проекту необхідно погодження Міністерства фінансів.