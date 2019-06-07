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У Львові буде сквер імені Сергія Дмитровського
|Суспільство | 06-06-2019, 21:24
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|З метою вшанування пам’яті Сергія Дмитровського, багаторічного начальника Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області, сьогодні, 6 червня, на сесії Львівської міської ради прийняли рішення про найменування скверу на його честь.
«Це людина, яка надзвичайно любила життя, але була готова в будь-яку хвилину його віддати, щоб ми, львів’яни, жили в безпеці і спокої», — зазначив секретар міської ради Анатолій Забарило.
Так, 43 депутати проголосували «за» прийняття ухвали, яка передбачає присвоєння частині скверу площею 0,2214 га, розташованого на пл. Данила Галицького, імені заслуженого працівника цивільного захисту України, генерал-майора служби цивільного захисту Сергія Дмитровського.
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