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«Міська рада завжди була відкритою для мешканців міста і туристів. Так буде завжди», — А. Садовий

Суспільство | 06-06-2019, 21:26Коментарів: 0 0 Переглядів: 47 47    
«Міська рада завжди була відкритою для мешканців міста і туристів. Так буде завжди», — А. Садовий
Вчора виконавчий комітет ЛМР прийняв рішення «Про організацію проведення зустрічей з відвідувачами керівників виконавчих органів Львівської міської ради та їх структурних підрозділів». Це передбачає, що зустрічі з мешканцями в мерії відбуватимуться у спеціально обладнаних кабінетах з відеофіксацією. Але вхід у міську раду був, є і буде завжди відкритий. На цьому наголосив міський голова Львова Андрій Садовий. Обмеження будуть стосуватись лише окремих випадків, коли стоятиме питання про безпеку працівників та унеможливлення корупційних дій.
«Міська рада завжди була відкритою для мешканців міста і туристів. Так буде завжди. До Львівської міської ради вхід завжди буде відкритим. Ми маємо дні засідання сесій, коли є спроба дестабілізації, будемо це унеможливлювати.

Часто львів’яни приходять і хочуть з кимось з чиновників спілкуватись, коли в цього чиновника є розписаний графік. Коли такі речі відбуваються, то є пропозиція виконавчого комітету, щоб це спілкування відбувалось під відеонагляд, є відповідні приміщення в мерії, де можна таку зустріч провести. Це правильно, бо коли хтось приходить з вулиці до чиновника і пробує про щось в кабінеті говорити — це можуть бути елементи корупції. Щоб цього не було — ми вирішили це регламентувати. Тому все під відео- та аудіозапис. Доступ в міську раду був, є і буде вільний, крім тих випадків, коли в соцмережах розповсюджують повідомлення із закликами приходити і громити міську раду. Ми звертаємось до поліції. Поліція дає наряди і ми унеможливлюємо момент нападу на працівників міської ради. Цей напад був, всі це бачили, це бачила вся Україна. Поспілкуйтесь з дівчиною вагітною, якій стало погано, їй викликали швидку.

Є нестандартні ситуації, коли люди вриваються у міську раду, погрожують працівникам міської ради, тоді ми закриваємо двері. Ці факти зараз розслідує поліція. Я би радив усім подивитись на стан пана Бойка. Євген Бойко, Марта Литвинюк та Гелена Пайонкевич мали моє розпорядження вийти вниз до людей і повідомити, що якщо хтось з них має якісь звернення чи пропозиції, вони допоможуть їх зареєструвати. Натомість їх відкинули і силою ввірвались в ратушу, кинувши Бойка на землю, його копали ногами. Порушене кримінальне провадження, в рамках якого будуть встановлені всі особи, які кинули на землю Бойка, які його копали ногами, їм буде надане відповідне звинувачення і буде суд, суд буде приймати рішення", — прокоментував міський голова Львова Андрій Садовий.

Також мер зазначив, що очікує на об’єктивне розслідування останніх подій, що відбулись в мерії, з боку правоохоронних органів.

«Організатори, які їх замовили, напевно ще не сказали їм йти. Тому вони ще стоять.

Думаю, що в рамках кримінального провадження багатьох людей будуть перевіряти. Поліція зарухалась, прокуратура стоїть збоку, спостерігає. Зараз вони спостерігають, яка буде політична ситуація в країні. Ті напади, які були протягом останніх 3 років, розслідування не було, все зам’яли. Зараз, враховуючи резонанс, я сподіваюсь, що справа буде доведена до кінця і буде вирок суду. Якщо ми подивимось на будь-які протести в місті, то там є всі — обличчя ті самі", — додав мер Львова Андрій Садовий.
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