На сесії ЛМР затвердили Програму «Успішний педагог» на 2019 рік Суспільство | 06-06-2019, 21:27 0 52

З метою підтримки талановитих та обдарованих педагогів та покращення якості надання освітніх послуг, сьогодні, 6 червня, на сесії Львівської міської ради затвердили Програму «Успішний педагог» на 2019 рік.

Переможці мають можливість отримати грошову винагороду у розмірі 25 000 грн.



Нагадаємо, за період з 2015 по 2018 рр. переможцями у Програмі стали 340 педагогічних працівників, а саме: 71 — від закладів дошкільної освіти, 250 — від закладів загальної середньої освіти та 19 — від позашкільних закладів освіти.