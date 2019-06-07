Управління транспорту напрацює новий маршрут, який курсуватиме в мікрорайон «Пасічний» Суспільство | 06-06-2019, 21:29 0 51

Управління транспорту працює над покращенням транспортного сполучення в місті. Як доповів Олег Партика, сьогодні на сесії Львівської міської ради для забезпечення якісного сполучення житлового масиву «Пасічний» з іншими частинами міста у цей мікрорайон курсуватиме транзитний маршрут № 19, а також буде напрацьовано новий маршрут.

«Забезпечення транспортного сполучення житлового масиву «Пасічний» з іншими частинами міста відбуватиметься у два етапи. Перший етап — це у липні цього року через цей район курсуватиме транзитний рух маршруту № 19, який сполучатиме район «Пасічний» з кінцевою зупинкою трамваю № 2, АС № 2 і лікарнею швидкої медичної допомоги.



А також буде напрацьовано новий маршрут, який би з’єднав цей мікрорайон з центром і залізничним вокзалом", — доповів Олег Партика, в.о. начальника управління транспорту.