Сесія підтримала петицію «Збережемо та відновимо стадіон Торпедо!» Суспільство | 06-06-2019, 21:31 0 72

Сьогодні сесія Львівської міської ради розглянула та підтримала електронну петицію «Збережемо та відновимо стадіон Торпедо!». Зазначимо, що раніше сесія уже прийняла ухвалу про викуп стадіону «Торпедо» у ПАТ АКБ «Львів» для суспільних потреб.

Як зазначено в інформаційній довідці до проекту ухвали про розгляд електронної петиції, 4 березня 2019 року на порталі e-dem.in.ua — Єдина система місцевих петицій, було зареєстровано електронну петицію під назвою «Збережемо та відновимо стадіон Торпедо». 2 травня 2019 року петиція набрала необхідних 500 голосів на підтримку.



Нагадаємо, під час сесії Львівської міської ради 11 березня прийнято ухвалу про викуп у ПАТ АКБ «Львів» стадіону «Торпедо» та будівель, які є на його території, що на вул. Золотій, 40-А. Стадіон впродовж багатьох років перебуває у занедбаному стані.



Вартість об’єкта мали визначити після проведення експертної оцінки. Стадіон планують відремонтувати та використовувати для потреб мешканців.