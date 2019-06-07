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Сесія підтримала петицію «Збережемо та відновимо стадіон Торпедо!»
|Суспільство | 06-06-2019, 21:31
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Сьогодні сесія Львівської міської ради розглянула та підтримала електронну петицію «Збережемо та відновимо стадіон Торпедо!». Зазначимо, що раніше сесія уже прийняла ухвалу про викуп стадіону «Торпедо» у ПАТ АКБ «Львів» для суспільних потреб.
Як зазначено в інформаційній довідці до проекту ухвали про розгляд електронної петиції, 4 березня 2019 року на порталі e-dem.in.ua — Єдина система місцевих петицій, було зареєстровано електронну петицію під назвою «Збережемо та відновимо стадіон Торпедо». 2 травня 2019 року петиція набрала необхідних 500 голосів на підтримку.
Нагадаємо, під час сесії Львівської міської ради 11 березня прийнято ухвалу про викуп у ПАТ АКБ «Львів» стадіону «Торпедо» та будівель, які є на його території, що на вул. Золотій, 40-А. Стадіон впродовж багатьох років перебуває у занедбаному стані.
Вартість об’єкта мали визначити після проведення експертної оцінки. Стадіон планують відремонтувати та використовувати для потреб мешканців.
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