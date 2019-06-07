Змагання, майстер-класи, конкурси: для дітей у Львові провели благодійне свято Суспільство | 06-06-2019, 21:33 0 72

Вчора працівники відділу соціальної роботи Франківського району Львівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді провели благодійний захід для дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб.

Загалом до благодійного заходу залучили 50 дітей.



«Так ми хотіли створити атмосферу свята, сприяти вихованню у дітей почуття згуртованості, готовності підтримувати один одного, почуття гідності та любові до батьків, людей, рідного краю. А також — створити умови для відпочинку та спілкування дітей, забезпечити дітям позитивний настрій та емоції», — повідомили у відділі соціальної роботи Франківського району Львівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.



Зокрема, для дітей провели флешмоб від працівників, циркова програма, забави, змагання, майстер-класи, веселі конкурси, рухливі ігри. Учасники мали змогу втілити свої фантазії, проявити здібності і таланти. Цікавою складовою свята були різноманітні подарунки.



Захід відбувся у Франківській районній адміністрації (вул. Ген. Чупринки, 85).