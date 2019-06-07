|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Змагання, майстер-класи, конкурси: для дітей у Львові провели благодійне свято
|Суспільство | 06-06-2019, 21:33
| 0 72
|
Вчора працівники відділу соціальної роботи Франківського району Львівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді провели благодійний захід для дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб.
Загалом до благодійного заходу залучили 50 дітей.
«Так ми хотіли створити атмосферу свята, сприяти вихованню у дітей почуття згуртованості, готовності підтримувати один одного, почуття гідності та любові до батьків, людей, рідного краю. А також — створити умови для відпочинку та спілкування дітей, забезпечити дітям позитивний настрій та емоції», — повідомили у відділі соціальної роботи Франківського району Львівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Зокрема, для дітей провели флешмоб від працівників, циркова програма, забави, змагання, майстер-класи, веселі конкурси, рухливі ігри. Учасники мали змогу втілити свої фантазії, проявити здібності і таланти. Цікавою складовою свята були різноманітні подарунки.
Захід відбувся у Франківській районній адміністрації (вул. Ген. Чупринки, 85).
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|У «Джерелі» відбулось Велике дитяче свято «Я — супергерой»...
|06-06-2019, 21:47
| >>>
|У Львові презентували Антикорупційну карту ремонтів міста...
|06-06-2019, 21:45
| >>>
|Українське товариство сліпих відзначає 86-річчя: місто привітало незрячих зі святом...
|06-06-2019, 21:44
| >>>
|«У 2018 році було здійснено 180 рейдів і виписано 245 протоколів в межах боротьби з торгівлею алкогольними напоями у стаціонарних об’єктах торгівлі та тимчасових спорудах», — І. Кулинич...
|06-06-2019, 21:41
| >>>
|У Львові буде парк «Під Голоском»...
|06-06-2019, 21:39
| >>>
|Львів надаватиме 25 тис грн одноразової допомоги військовослужбовцям-контрактникам, які є мешканцями міста...
|06-06-2019, 21:38
| >>>
|Змагання, майстер-класи, конкурси: для дітей у Львові провели благодійне свято...
|06-06-2019, 21:33
| >>>
|