Львів надаватиме 25 тис грн одноразової допомоги військовослужбовцям-контрактникам, які є мешканцями міста Суспільство | 06-06-2019, 21:38 0 105

Львів підтримує учасників бойових дій. Відтепер, окрім одноразової матеріальної допомоги бійцям-мешканцям міста в розмірі 100 тис. грн., місто надаватиме ще й одноразову допомогу в розмірі 25 тис. грн. мешканцям міста, які перебувають на військовому обліку на території Львова та підписали контракт на строк не менше 3-х років для проходження військової служби у Збройних силах України. Відповідну ухвалу прийняли сьогодні, 6 червня, під час сесії Львівської міської ради.

«Йдеться про фінансову підтримку у розмірі 25 тисяч гривень для контрактників. Це питання ми приймаємо до кінця цього року, і будемо робити все можливе, щоби в наступному бюджетному році держава взяла на себе максимально підтримку всіх хлопців, які брали участь у війні, — щоб вони мали захист. Ну і ті, хто хочуть йти працювати — щоб вони мали нормальну підтримку від держави, тому що людей треба любити грошима», — зазначив Андрій Садовий, міський голова Львова.



Зокрема, прийнято ухвалу «Про внесення змін до ухвали міської ради від 19.06.2014 № 3432 «Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян м. Львова». Зміни передбачають надання одноразової виплати у розмірі 25 000 грн. мешканцям м. Львова, які перебувають на військовому обліку на території м. Львова та підписали контракт на строк не менше 3-х років для проходження військової служби у Збройних силах України. Виплата здійснюється за поданням військового комісара або командира військової частини з постійним місцем дислокації у м. Львові, із долученням витягів з наказів про зарахування у списки особового складу військових частин.



Як наголосила депутат міської ради Олена Пасевич, ця допомога передбачена лише для військовослужбовців, які є мешканцями міста Львова.



«Мова йде про мешканців міста Львова виключно. Згідно з даними за останні 5 років, прийом на контрактну службу відбувається так: при плані 600 осіб, в середньому прийом виконується на 65−70%, і з них лише 10% - це є мешканці міста Львова. Тобто це не перевищує 40−45 осіб. Якщо мова йде ще про тих контрактників по військовій частині міста Львова, то при підписанні ними контракту, так само в контексті останніх років, — це близько 20−25 осіб у рік. Тобто сукупна кількість таких військових — близько 70 осіб у рік», — зазначила вона.



Нагадаємо, для підтримки воїнів АТО у Львові запровадили чимало соціальних програм. Зокрема, надається унікальна для України одноразова матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань у розмірі 100 тис. грн. Цю допомогу уже отримали 2 348 бійців. Також у Львові надано 98 квартир для учасників бойових дій та їхніх сімей.