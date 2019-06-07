У Львові буде парк «Під Голоском» Суспільство | 06-06-2019, 21:39 0 69

Сьогодні, 6 червня, сесія Львівської міської ради прийняла ухвалу «Про створення парку «Під Голоском» та надання ЛКП «Зелений Львів» дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для збереження та використання парку «Під Голоском».

Ухвалу прийнято з метою збільшення кількості об’єктів рекреації м. Львова, призначених для відпочинку мешканців, та затвердження їх меж. Орієнтовна площа парку «Під Голоском» — 2,45 га.



Відтак, Львівському комунальному підприємству «Зелений Львів» надано дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення цієї земельної ділянки у постійне користування для збереження та використання парку «Під Голоском» за рахунок земель, що не надані у власність або користування, з подальшим їх переведенням до земель рекреаційного призначення.