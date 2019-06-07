«У 2018 році було здійснено 180 рейдів і виписано 245 протоколів в межах боротьби з торгівлею алкогольними напоями у стаціонарних об’єктах торгівлі та тимчасових спорудах», — І. Кулинич Суспільство | 06-06-2019, 21:41 0 50 Як повідомила, сьогодні, 6 червня, під час сесії ЛМР директорка департаменту економічного розвитку Ірина Кулинич, у 2018 році у місті було здійснено 180 рейдів і складено 245 протоколів через торгівлю алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом у стаціонарних об’єктах торгівлі та тимчасових спорудах. За її словами торік 75% порушників з продажу спиртних напоїв вночі — стаціонарні магазини і 25% - малі архітектурні форми.



«З 2010 року прийнято рішення про обмеження продажу алкоголю в нічний час. У 2019 році було пройдено урядову процедуру і ще раз підтверджено нашу ухвалу. У 2011 році було проведено 424 рейди і складено 160 протоколів за фактами реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива у закладах торгівлі. У 2018 році було 180 рейдів і 245 протоколів.



Найгірша проблема це в тому, що протоколи, які складаються представниками Національної поліції, просто не доходять до районних адміністрацій. Якщо розглядати січень-квітень 2019 року, то з 35 рейдів, під час яких складалися протоколи, 12 з них не надійшли на адмінкомісії, і штрафи, які накладені за 4 місяці, — 30 тис. грн.



Якщо порівняти пропорцію стаціонарних магазинів і тимчасових споруд, то за 4 місяці з 17% до 45% порушень виникали саме у МАФах.



Також хочу повідомити про суми штрафів, які можуть накладатися адмінкомісією: від 1700 до 6800 грн, і якщо накладаєш штраф державної фіскальної служби, то цей штраф — 6800 грн.



З липня 2018 року державна фіскальна служба теж має право розглядати порушення продажу вночі спиртних напоїв. У 2019 році було складено і розглянуто державною фіскальною службою 15 протоколів. Відповідно, штрафи, які надійшли до міського бюджету у 2018 році, — 278 тис грн, за перші місяці 2019 р. — 112 тис грн.



Щодо роботи Нацполіції. Наприклад, Личаківський і Шевченківський район протоколи, які складалися, всі надійшли на адмінкомісію. Натомість Галицький, Залізничний, Франківський — більше половини протоколів, які складаються, не надходять до районних адміністрацій. Ну, і відповідно ці штрафи не накладаються і, відповідна робота не продовжується.



Навіть враховуючи ці такі негативні фактори, можна чітко стверджувати, що це рішення є правильне. І якщо дивитися по динаміці кількості злочинів, скоєних у стані алкогольного сп’яніння, то вона зменшилася майже в 10 раз у порівнянні з 2013 роком, ну і відповідно у 2018 році не зафіксовано жодного факту скоєння злочинів у стані алкогольного сп’яніння саме неповнолітніми", — розповіла Ірина Кулинич, директорка департаменту економічного розвитку.