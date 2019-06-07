Українське товариство сліпих відзначає 86-річчя: місто привітало незрячих зі святом Суспільство | 06-06-2019, 21:44 0 74

Сьогодні у Львові, за фінансової підтримки Львівської міської ради, відбулось свято з нагоди 86-ї річниці створення Українського товариства сліпих. Його організували, щоб привернути увагу до проблем людей з вадами зору, з якими вони щоденно зіштовхуються, та краще зрозуміти їхнє життя. На урочистості завітав Ігор Кобрин, начальник управління соціального захисту міста. Він привітав усіх та відзначив найактивніших учасників Львівського осередку подяками від громади міста.

«Це фантастика. Я просто вражений такими колективами, такими усміхненими людьми в залі, такими організаторськими здібностями. Це надзвичайно. Я можу тільки побажати всім колективам, вашій організації і вам, щоби ви ніколи не зупинялися, щоб ви завжди і далі були такими активними. Сьогодні я отримав величезний заряд емоцій і заряд на наступну майбутню підтримку. Дякую вам за це. Вам усім бажаю, щоб ви завжди були такі активні, щасливі, завжди показували приклад, як потрібно жити і радіти життю. Божого вам благословення і радості від життя», — сказав у вітальному слові Ігор Кобрин, начальник управління соціального захисту ЛМР.



Відтак, за активну громадську діяльність, вагомий внесок у захист незрячих, інтеграцію їх у суспільство та з нагоди 86-ої річниці створення українського товариства сліпих, подяками від громади міста нагороджено:



— Скалецького Михайла — члена ГО ЛТПО УТОС, голову лекторської групи



— Даниловича Мирослава — фахівця з організації сліпих



Свято з нагоди 86-ї річниці створення Українського товариства сліпих відбулось в будинку культури Львівського осередку Українського товариства сліпих (вул. Замарстинівська, 130). Під час заходу діяли виставка робіт осіб з порушенням зору, відбувся звітний концерт творчих колективів та виконавців-членів організації, а також відзначили активістів та ветеранів цінними подарунками. Захід фінансово підтримало управління соціального захисту Львівської міської ради на суму 30 тис. грн.



До участі в заході запросили представників влади та місцевого самоврядування, благодійників, членів інших громадських організацій, працівників ЗМІ, друзів товариства.



Львівська міська рада з товариством незрячих співпрацює вже понад 10 років, і співпраця відбувається в основному через реалізацію проектів, заходів та фінансову підтримку.



Довідка



Українське товариство сліпих (УТОС) — неприбуткова громадська організація, яка об’єднує інвалідів першої та другої груп по зору, і має понад 80-ти річну історію становлення і розвитку. Товариство за підтримки держави проводить заходи щодо соціально-трудової, медичної та професійної реабілітації інвалідів — громадян України.



На Львівщині товариство налічує близько 2200 людей з вадами зору. Організація є чітко структурована і має розгалужену систему первинних осередків на базі яких людям з вадами зору фахово надається низка соціальних послуг.