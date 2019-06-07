У Львові презентували Антикорупційну карту ремонтів міста Суспільство | 06-06-2019, 21:45 0 96

Сьогодні, 6 червня, у Львові презентували проект Антикорупційна карта ремонтів. Вона охоплює всі села та міста України, зокрема і Львів. Відтепер, кожен житель міста може зайти на онлайнкарту та подивитися, які ремонти відбуваються, чи які ремонти провели на тій чи іншій вулиці, у житлових будинках, бібліотеках та закладах освіти. Також карта дає можливість промоніторити витрачання коштів на ремонт з міського бюджету.

Як зазначив начальник управління інженерного господарства ЛМР Олександр Одинець, карта ремонтів є чудовою ініціативою: «Антикорупційна карта ремонтів — дуже корисна і необхідна громадська ініціатива і звичайно, що ми, як представники міської влади, ставимося до цього з великим позитивом. Але хочу сказати, що таким інструментом львів’яни вже користуються десь два роки. У нас в місті працює геопортал відкритих даних. Це трошечки ширший функціонал, а у вас більш спеціалізована структура сайту, проте там є карта ремонту і карта витрачання коштів з міського бюджету, там теж можна бачити інформацію про підрядників, замовників, про суму виділених коштів, тому львів’яни вже цим активно користуються і нам звичайно дуже приємно, що така ініціатива, яка була у Львові, зараз розповсюджена на територію всієї України».



У Львові політика прозорості, політика підтримки конкуренції та політика протидії і запобігання корупції завжди була одною з пріоритетних політик міста і міської влади.



«У нас присутня конкуренція у сфері державних закупівель. Зокрема, одним з таких інструментів, що сприяє цьому є те, що у Львові за ініціативи міської влади прийнято відповідне рішення виконавчого комітету, яке трошки деталізує і доповнює норми закону про публічні закупівлі. У нас встановлені свої граничні суми щодо проведення закупівель через систему Prozorro — систему електронних закупівель. Якщо закон про публічні закупівлі вимагає це робити виходячи із загальної суми більше 1,5 млн грн, то в нас для робіт встановлена межа більше 500 тисяч грн, до 500 тисяч в нас теоретично можна не проводити конкуренту процедуру, але наприклад, департамент житлового господарства та інфраструктури, ну й інші виконавчі органи, будь-які закупівлі щодо робіт із закупівлі товарів публікують в Prozorro. Це по-перше. По-друге, це відбувається на основі конкуретної процедури.



Окрім того, що це є прозоро і конкуренто, це ще дозволяє економити бюджетні кошти, тому що ви знаєте, що коли на певну закупівлю подається декілька учасників, завжди відбувається аукціон, що змушує тих учасників трошечки зменшити вартість.



Також в нас є загальнодоступні — опубліковані так звані титульні списки. Фактично, це є плани ремонтів на кожен рік, які погоджуються депутатським корпусом і затверджується ухвалою про міський бюджет. Всі ці заходи і сукупність таких політик дозволяють Львову бути одним з перших в рейтингах прозорості. Зокрема, ми в 2017 році отримали перше місце в рейтингу Transparency International. Тому ми дотримуємося найвищих стандартів прозорості, запобігання корупції, антикорупційної політики, у тому числі і в частині ремонтних робіт і публічних закупівель.



Але, звичайно, дуже вітаємо таку ініціативу і вважаємо, що цей паралельний інструмент моніторингу і контролю з боку громадськості принесе нам ще більш позитивний результат", — додав Олександр Одинець.

Довідка



Антикорупційна карта ремонтів — це проект, який створено для мешканців та громади міста, щоб вони могли у легкий спосіб промоніторити та зрозуміти наскільки ефективно витрачаються кошти. Це проект для державних органів, які замовляють роботи, для підрядників, які виконують роботи, щоб вони були вмотивовані добре виконувати свою роботу. Це інструмент, який допомагає створити максимально прозорі умови для запобігання корупції. Засновники проекту — керівниця «Антикорупційна карта ремонтів Юлія Гречка та засновниця ГО «Антикорупційний штаб» Галина Янченко.