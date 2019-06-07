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У «Джерелі» відбулось Велике дитяче свято «Я — супергерой»
|Суспільство | 06-06-2019, 21:47
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Львів піклується про своїх найменших мешканців. Сьогодні на подвір’ї Навчально-реабілітаційного центру «Джерело» відбулося масштабне святкування під назвою «Я — супергерой». Під час події кожен зміг приміряти маску супергероя та переконатись, що справжні герої живуть серед нас. Свято провели як для вихованців Центру, так і для усіх діток міста Львова.
«Супергерої живуть серед нас. Ними може стати кожен! Наші таланти, вміння любити і приймати, творити добро кожного дня і є нашою силою! Саме тому цей захід мав на меті ще більше поширити культуру прийняття у суспільстві, руйнувати будь-які стереотипи та бар’єри», — повідомили у Центрі «Джерело».
На учасників свята чекали: аніматори та різноманітні шоу, майстер-класи для різних вікових груп дітей, фотозона, спортивні розваги, квести, банси, локації зі смачною їжею та багато інших сюрпризів.
Довідка
Благодійна установа Навчально-реабілітаційний центр «Джерело» була заснована 1993 року батьками діток з інвалідністю товариства «Надія» та волонтерами з Канади. У 2008 році, за підтримки Львівської міської ради та у партнерстві з управлінням соціального захисту, на базі «Джерела» створено Львівський Міський Центр Реабілітації.
За 25 роки роботи Центру допомогу отримали більше 7 000 дітей та молоді з інвалідністю. Сьогодні у Центрі займаються 260 вихованців, та близько 300 сімей отримують консультаційний супровід та реабілітаційні послуг
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