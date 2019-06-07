   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 07/06/2019 Гривня продовжує зміцнюватись...>> Три області залило, зруйнувало будинок і міст, але проїзд є – ДСНС...>> Австрія може на початку липня екстрадувати Фірташа до США - ЗМІ...>> Ніч у зоні ООС: Ситуація загострилася, 2 загиблих і 8 поранених...>> Саакашвілі відмовився очолити партію Кличка - джерела...>> Суд відпустив з-під варти головного підозрюваного у вбивстві "Сармата" - журналістка...>> "Спектакль": Батько Гандзюк прокоментував вирок виконавцям вбивства...>> У «Джерелі» відбулось Велике дитяче свято «Я — супергерой»...>> У Львові презентували Антикорупційну карту ремонтів міста...>> Українське товариство сліпих відзначає 86-річчя: місто привітало незрячих зі святом...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«З'єднати мікрорайон Левандівка і Рясне — це пріоритет для міста», — Андрій Садовий...
 >>> 
Андрій Садовий: «Всі, хто організовував, замовляв, виконував провокації, понесуть серйозне покарання»...
 >>> 
А. Садовий про напади на мерію: «Такі речі є недопустимі в нашому місті і в нашій державі»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Особу ромської національності судитимуть за умисне вбивство у Львові...
06-06-2019, 11:34  >>> 
Чоловіку, який до смерті побив родича співмешканки, обрали запобіжний захід на Львівщині...
05-06-2019, 10:33  >>> 
За вчинення подвійного вбивства зловмисник перебуватиме під вартою на Львівщині...
04-06-2019, 12:25  >>> 
   Здоров'яЗдоров
На Львівщині стартує кампанія відпочинку та оздоровлення дітей...
27-05-2019, 17:31  >>> 
Відомий пластичний хірург з Німеччини Клаус Екснер знову консультує та оперує дітей у Львові...
21-05-2019, 23:43  >>> 
Більше 30 млн грн потрібно для оснащення відділення невідкладної допомоги у лікарні швидкої допомоги...
17-05-2019, 14:50  >>> 

"Спектакль": Батько Гандзюк прокоментував вирок виконавцям вбивства

Суспільство | 07-06-2019, 07:45Коментарів: 0 0 Переглядів: 71 71    
Батько убитої херсонської активістки Катерини Гандзюк Віктор висловив обурення у зв'язку з м'якими вироками, які суд виніс виконавцям вбивства його дочки.

Про це він написав у Facebook.

Поведінку учасників судового засідання Віктор Гандзюк назвав "спектаклем з розподіленими ролями".

"Спектакль. Сьогодні зачитали вирок. Іменем України. Від трьох до шести років. За вбивство. З особливою жорстокістю. З причиненням особливих мук. Вчинене групою осіб за попередньою домовленістю. На замовлення. За гроші. Боляче, гидко, соромно перед світлою пам'яттю Каті. Соромно за державу", - написав він.

"В обмін на частину інформації та признання вини - зміна статті звинувачення, а отже і зменшення термінів ув‘язнення. Вигідно і прокурорам - не треба збирати докази, злочин розкрито, справа передана до суду, знижується градус суспільної напруги. А може й ... щось ще вигідніше?

"Зручно і суддям, принаймі швидко завершиться судове засідання. Прокурори трансформуються в адвокатів.
А якщо буцімто розкаятись, то терміни взагалі нижчі мінімальних, від довічного ув’язнення зменшуються до трьох років!
Всі задоволені. Угода підписана", - обурився Віктор Гандзюк.

Він також заявив, що засуджені становлять небезпеку для суспільства і дуже скоро опиняться на волі.

"Кілька років швидко минуть. П‘ятеро вбивць, п'ять хижих тварюк, що майже безкарно скуштували смак людської крові та відчули азарт від вбивства вийдуть на свободу, житимуть серед людей. Люди схаменіться, вам не страшно? Мені - дуже. Ні, я не за себе, я вже все втратив. Мені страшно за вас", - підкреслив батько Катерини Гандзюк.

Нагадаємо:

6 червня Покровський райсуд Дніпропетровської області затвердив угоду зі слідством обвинувачених у нападі на громадську діячку Катерину Гандзюк і призначив їм покарання.
Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а безпосереднього нападника Микиту Грабчука - до 6 років в'язниці.
Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський отримали вирок - 4 роки ув’язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.
Обвинувачених зобов’язали сплатити 50 тис. грн на покриття судових витрат.
Вирок набуде чинності після того, як спливе 30-денний термін на його оскарження. До того часу всі засуджені надалі перебуватимуть під вартою.
3 червня усі п’ятеро обвинувачених у замаху на херсонську активістку Катерину Гандзюк визнали свою провину і пішли на угоду зі слідством.
У травні поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. Це В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін і Микита Грабчук.
1 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а через 2 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
   Новини по темі: Суспільство
Три області залило, зруйнувало будинок і міст, але проїзд є – ДСНС...
07-06-2019, 09:45  >>> 
Австрія може на початку липня екстрадувати Фірташа до США - ЗМІ...
07-06-2019, 07:52  >>> 
Ніч у зоні ООС: Ситуація загострилася, 2 загиблих і 8 поранених...
07-06-2019, 07:50  >>> 
Суд відпустив з-під варти головного підозрюваного у вбивстві "Сармата" - журналістка...
07-06-2019, 07:47  >>> 
"Спектакль": Батько Гандзюк прокоментував вирок виконавцям вбивства...
07-06-2019, 07:45  >>> 
У «Джерелі» відбулось Велике дитяче свято «Я — супергерой»...
06-06-2019, 21:47  >>> 
У Львові презентували Антикорупційну карту ремонтів міста...
06-06-2019, 21:45  >>> 
   АктуальноАктуально
На Рівненщині впав вертоліт Сухопутних військ, екіпаж загинув...
30-05-2019, 09:12  >>> 
У Києві пройде Форум жіночого партнерства...
28-05-2019, 13:54  >>> 
В Україні стартувала виборча кампанія в Раду...
24-05-2019, 13:15  >>> 
   ПолітикаПолітика
На виборах у Данії перемогли соціал-демократи, прем’єр піде у відставку в четвер...
06-06-2019, 08:51  >>> 
Зеленський: Україна в ЄС – це смерть імперського проекту РФ...
05-06-2019, 17:32  >>> 
Зеленський і Дуда сподіваються на примирення у відносинах України і Польщі...
05-06-2019, 08:54  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Система блокування та розблокування ПН/РК: оновлені правила...
06-06-2019, 21:23  >>> 
Сплата транспортного податку (Личаківське управління)...
06-06-2019, 16:06  >>> 
Заяви щодо отримання ліцензій на право роздрібної торгівлі та зберігання пального можна подати в паперовому вигляді...
06-06-2019, 15:28  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Австрія може на початку липня екстрадувати Фірташа до США - ЗМІ...
07-06-2019, 07:52  >>> 
Ніч у зоні ООС: Ситуація загострилася, 2 загиблих і 8 поранених...
07-06-2019, 07:50  >>> 
Суд відпустив з-під варти головного підозрюваного у вбивстві "Сармата" - журналістка...
07-06-2019, 07:47  >>> 
   ВладаВлада
Саакашвілі відмовився очолити партію Кличка - джерела...
07-06-2019, 07:49  >>> 
Мер Львова позитивно оцінює практику години запитань до мера під час сесії...
06-06-2019, 20:28  >>> 
Мер Львова дав доручення прозвітувати про виконання робіт із будівництва спорткомплексу на Кастелівці...
06-06-2019, 16:01  >>> 
   КультураКультура
У Філарета заявили, що Собор, на якому розпустили УПЦ КП, не має юридичної сили...
06-06-2019, 08:37  >>> 
П’ять храмів Львова відзначатимуть престольний празник на Вознесіння Господнє. Розклад богослужінь...
05-06-2019, 13:51  >>> 
Львів’ян запрошують на виступ всесвітньо відомого піаніста Бориса Блоха...
05-06-2019, 13:42  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
09:47 Гривня продовжує зміцнюватись
09:45 Три області залило, зруйнувало будинок і міст, але проїзд є – ДСНС
07:52 Австрія може на початку липня екстрадувати Фірташа до США - ЗМІ
07:50 Ніч у зоні ООС: Ситуація загострилася, 2 загиблих і 8 поранених
07:49 Саакашвілі відмовився очолити партію Кличка - джерела
07:47 Суд відпустив з-під варти головного підозрюваного у вбивстві "Сармата" - журналістка
07:45 "Спектакль": Батько Гандзюк прокоментував вирок виконавцям вбивства
21:47 У «Джерелі» відбулось Велике дитяче свято «Я — супергерой»
21:45 У Львові презентували Антикорупційну карту ремонтів міста
21:44 Українське товариство сліпих відзначає 86-річчя: місто привітало незрячих зі святом

   Анонси
Реєстрацію на всеукраїнську 24-годинну подію для молоді відкрито...
06-06-2019, 11:18  >>> 
Завтра у Львові стартує тренінг «Управління зростанням бізнесу»...
05-06-2019, 13:44  >>> 
У Львові для дітей організовують низку заходів «Здорова сім’я — Сильна країна»...
04-06-2019, 15:08  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования