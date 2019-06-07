"Спектакль": Батько Гандзюк прокоментував вирок виконавцям вбивства Суспільство | 07-06-2019, 07:45 0 71 Батько убитої херсонської активістки Катерини Гандзюк Віктор висловив обурення у зв'язку з м'якими вироками, які суд виніс виконавцям вбивства його дочки.



Про це він написав у Facebook.



Поведінку учасників судового засідання Віктор Гандзюк назвав "спектаклем з розподіленими ролями".



"Спектакль. Сьогодні зачитали вирок. Іменем України. Від трьох до шести років. За вбивство. З особливою жорстокістю. З причиненням особливих мук. Вчинене групою осіб за попередньою домовленістю. На замовлення. За гроші. Боляче, гидко, соромно перед світлою пам'яттю Каті. Соромно за державу", - написав він.



"В обмін на частину інформації та признання вини - зміна статті звинувачення, а отже і зменшення термінів ув‘язнення. Вигідно і прокурорам - не треба збирати докази, злочин розкрито, справа передана до суду, знижується градус суспільної напруги. А може й ... щось ще вигідніше?



"Зручно і суддям, принаймі швидко завершиться судове засідання. Прокурори трансформуються в адвокатів.

А якщо буцімто розкаятись, то терміни взагалі нижчі мінімальних, від довічного ув’язнення зменшуються до трьох років!

Всі задоволені. Угода підписана", - обурився Віктор Гандзюк.



Він також заявив, що засуджені становлять небезпеку для суспільства і дуже скоро опиняться на волі.



"Кілька років швидко минуть. П‘ятеро вбивць, п'ять хижих тварюк, що майже безкарно скуштували смак людської крові та відчули азарт від вбивства вийдуть на свободу, житимуть серед людей. Люди схаменіться, вам не страшно? Мені - дуже. Ні, я не за себе, я вже все втратив. Мені страшно за вас", - підкреслив батько Катерини Гандзюк.



Нагадаємо:



6 червня Покровський райсуд Дніпропетровської області затвердив угоду зі слідством обвинувачених у нападі на громадську діячку Катерину Гандзюк і призначив їм покарання.

Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а безпосереднього нападника Микиту Грабчука - до 6 років в'язниці.

Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський отримали вирок - 4 роки ув’язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.

Обвинувачених зобов’язали сплатити 50 тис. грн на покриття судових витрат.

Вирок набуде чинності після того, як спливе 30-денний термін на його оскарження. До того часу всі засуджені надалі перебуватимуть під вартою.

3 червня усі п’ятеро обвинувачених у замаху на херсонську активістку Катерину Гандзюк визнали свою провину і пішли на угоду зі слідством.

У травні поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. Це В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін і Микита Грабчук.

1 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а через 2 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.

