Суд відпустив з-під варти головного підозрюваного у вбивстві "Сармата" - журналістка Суспільство | 07-06-2019, 07:47 0 71

Печерський суд Києва у ніч з 6 на 7 червня провів неанонсоване засідання, на якому відпустив під домашній арешт Михайла Сігіду - головного підозрюваного в організації вбивства бердянського активіста Віталія "Сармата" Олешка.



Про це у Facebook повідомила журналістка Наталія Седлецька.



"Суддя Вовк відпустив з-під варти Михайла Сігіду - головного підозрюваного в організації вбивства бердянського активіста Віталія "Сармата" Олешка.



Друзі Олешка переконані, що його вбили через боротьбу з місцевою владою і народним депутатом Олександром Пономарьовим, який по факту контролює Бердянськ і місцеві силові структури", - написала Седлецька.



За її словами, Сігіда - не тільки головний підозрюваний в організації вбивства, а й ключова людина, яка могла б дати свідчення щодо справжнього замовника.



"Журналісти ретельно стежили за кожною спробою витягти Сігіду з-під варти, регулярно ходили на суди. Резонанс ламав цей план.



Цього разу все організували по-тихому, суду довелось засідати посеред ночі. І вже завтра Сігіда має вирушити до Бердянська "під домашній арешт", - підкреслила вона.



Нагадаємо:



АТОвця та громадського активіста Віталія "Сармата" Олешка вбили пострілом у спину 31 липня 2018 року.

1 серпня поліція повідомила, що затримала п’ятьох підозрюваних у вбивстві.

9 серпня перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін заявив, що вбивство "Сармата" було замовним.

Ймовірного організатора вбивства активіста Віталія "Сармата" Олешка Михайла Сігіду затримали у вересні минулого року.

