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Мисливці розпочали полювання
|Суспільство | 07-06-2019, 09:49
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Згідно Закону України «Про мисливське господарство та полювання» сезон полювання розпочинається з індивідуального полювання на самців козулі з травня і триває до кінця року. У цьому році, наказ на затвердження лімітів, як завжди забарився у Мінекології. Полювання розпочалося в останній тиждень травня.
Мисливці Львівщини останніми роками все більше уподобають полювати індивідуально, і наші мисливські господарства залюбки приймають їх на полювання. Адже індивідуальне полювання дає змогу випробувати себе як мисливця, вибрати трофей, зробити влучний постріл і отримати масу вражень від перебування на природі.
У зв’язку з відкриттям сезону полювання Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства нагадує мисливцям області, які документи дають право на проведення полювання:
- посвідчення мисливця;
- щорічна контрольна картка обліку добутої дичини та порушень правил полювання з відміткою про сплату державного мита;
- дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензія, тощо);
- відповідний дозвіл на право користування вогнепальною мисливською зброєю у разі її використання під час полювання;
- паспорт на собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів у разі їх використання під час проведення полювання.
Зазначені документи мисливець зобов’язаний мати під час здійснення полювання, транспортування або перенесення продукції полювання і пред’являти їх на вимогу осіб, уповноважених здійснювати контроль у галузі мисливського господарства та полювання.
З полем Вас мисливці ! Ні пуху Вам, ні пера !
Головний мисливствознавець В. Бурмас
Львівського ОУЛМГ
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