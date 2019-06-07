Мисливці розпочали полювання Суспільство | 07-06-2019, 09:49 0 69

Згідно Закону України «Про мисливське господарство та полювання» сезон полювання розпочинається з індивідуального полювання на самців козулі з травня і триває до кінця року. У цьому році, наказ на затвердження лімітів, як завжди забарився у Мінекології. Полювання розпочалося в останній тиждень травня.

Мисливці Львівщини останніми роками все більше уподобають полювати індивідуально, і наші мисливські господарства залюбки приймають їх на полювання. Адже індивідуальне полювання дає змогу випробувати себе як мисливця, вибрати трофей, зробити влучний постріл і отримати масу вражень від перебування на природі.

У зв’язку з відкриттям сезону полювання Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства нагадує мисливцям області, які документи дають право на проведення полювання:

- посвідчення мисливця;

- щорічна контрольна картка обліку добутої дичини та порушень правил полювання з відміткою про сплату державного мита;

- дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензія, тощо);

- відповідний дозвіл на право користування вогнепальною мисливською зброєю у разі її використання під час полювання;

- паспорт на собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів у разі їх використання під час проведення полювання.

Зазначені документи мисливець зобов’язаний мати під час здійснення полювання, транспортування або перенесення продукції полювання і пред’являти їх на вимогу осіб, уповноважених здійснювати контроль у галузі мисливського господарства та полювання.



З полем Вас мисливці ! Ні пуху Вам, ні пера !



Головний мисливствознавець В. Бурмас

Львівського ОУЛМГ



