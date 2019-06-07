Понад 300 тис. закарпатців отримають повідомлення про сплату земельного податку Суспільство | 07-06-2019, 11:09 0 53 В Головному управлінні ДФС у Закарпатській області інформують, що наразі триває робота щодо обчислення громадянам – власникам землі та землекористувачам земельного податку.

В цьому році податкові повідомлення – рішення про сплату податку будуть направлені понад 300 тис. громадянам.

Відповідно до ст.286 ПКУ податкові повідомлення – рішення з нарахованою сумою земельного податку направляються (вручаються) громадянам до 1 липня.

Сплатити податок необхідно протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Нагадуємо, що у разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником – починаючи з місяця, в якому у нього виникло право власності. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення – рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Фахівці фіскальної служби області звертається до власників земельних ділянок з проханням сплатити податок своєчасно і в повному обсязі!

Варто взяти до уваги, що платники земельного податку мають право звернутися з письмовою заявою до органу фіскальної служби за місцем знаходження земельної ділянки для проведення звірки даних щодо:

- розміру площі земельної ділянки, що перебуває у власності (користуванні);

- права на користування пільгою зі сплати податку;

- розміру ставки податку;

- нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними фіскальної служби та даними, підтвердженими на підставі оригіналів відповідних документів на право власності, користування пільгою, проводиться перерахунок суми податку і надсилається (вручається) нове податкове повідомлення – рішення.

ДФС у Закарпатській області

