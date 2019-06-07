Для зустрічей з відвідувачами у міській Ратуші передбачили спеціально обладнані кабінети Суспільство | 07-06-2019, 11:12 0 61

Відтепер зустрічі з мешканцями в мерії відбуватимуться у спеціально обладнаних кабінетах з аудіо та відеоспостереженням. Відповідне рішення «Про організацію проведення зустрічей з відвідувачами керівників виконавчих органів Львівської міської ради та їх структурних підрозділів» виконавчий комітет прийняв 5 червня. Такі кабінети передбачили на кожному поверсі міської ради, і їх поки що є сім.

«Робота з відвідувачами чи громадськістю повинна регулюватися чинним законодавством. 5 червня на засіданні виконавчого комітету було прийнято рішення про порядок проведення зустрічей з відвідувачами. Є порядок, який регулює особисті прийоми громадян керівниками виконавчих органів, є впорядковані дні, чітко визначені години, де посадовці чекають відвідувачів, і за попереднім записом ведеться прийом і вирішується питання. Також є відвідувачі, які не є на особистих прийомах, але можуть зустрічатися з посадовцями для вирішення різноманітних питань. І саме цим рішенням ми пропонуємо спеціально облаштовані кабінети — визначені приміщення, які належним чином облаштовані, є достатньо місця для відвідувачів, є відповідно створені умови для того, щоби ці зустрічі були максимально комфортними. І ці приміщення обладнані відеоспостереженням та аудіоспостереженням для того, аби була спільна взаємовідповідальність. Щоб це була відповідальність і посадовців, і відвідувачів, які приходять на ці зустрічі», — пояснила Валентина Бартошик, директорка департаменту адміністративних послуг ЛМР.



З її слів, таких кабінетів для зустрічей, які обладнані спостереженням, є сім. Це кабінети: № 108, 116, 202, 228-А, 230, 330, 512. Кабінети працюватимуть виключно в робочий час.



«Ми визначили ті приміщення, які вже готові, та ще готуємо приміщення. Зокрема, на 5-му поверсі готуються конференц-холи, які теж дозволять проводити такі зустрічі і теж будуть належно облаштовані. На сьогодні це є приміщення на 2 поверсі — великі 3 зали, на 1 поверсі, на 5 поверсі, також на 3-му поверсі. Тому фактично на кожному поверсі є такі приміщення. Бо в робочих кабінетах працівники повинні проводити виключно робочі наради з працівниками для того, щоб забезпечувати робочий процес», — акцентувала Валентина Бартошик.



З її слів, це рішення впорядковує спілкування посадовців з громадянами — зустріч буде відкрита і прозора.



«Якщо необхідно провести зустріч, то потрібно потурбуватися про те, щоб ця кімната була вільна. Якщо є потреба звернутися на прийом до посадовця, то в нас є порядок: люди приходять у ЦНАП, записуються й озвучують свої питання, і більшість цих питань навіть вирішуються до прийому з посадовцями. Тобто є такі питання, які навіть не потребують прийому. Відтак за результатами консультацій приймається рішення, чи є необхідність йти до посадовця. Якщо є потреба, то відбувається запис на прийом, і людина очікує своєї черги.



Є такі речі, коли саме працівники ініціюють зустрічі і запрошують юридичних або фізичних на прийом. Тоді це відбувається за ініціативою працівника міської ради, який і організовує ці прийоми, приміщення, запрошення, дату, щоб це було зручно і працівникам, і відвідувачам", — уточнила Валентина Бортошик.



Запис зустрічей можна буде переглянути чи отримати — він зберігатиметься в мерії.



«Ми дали доручення управлінню безпеки міста, щоб вони облаштували відеоспостереження там, де його ще немає. Адже у більшості кімнатах відеоспостереження вже є, і відеозаписи зберігаються на серверах міської ради. Звичайно, термін зберігання відеозапису обмежений до місяця. Тож за потреби люди можуть звернутися, і запис можна буде отримати», — додала Валентина Бартошик.



«Треба унеможливлювати корупцію. Тому цим рішенням ми виключаємо можливість спілкування мешканців у кабінетах чиновників. Є спеціально обладнані кабінети, де є відеонагляд, аудіонагляд, і в цих кабінетах будуть відбуватися зустрічі з мешканцями. Щоб все можна було потім переглянути, в разі чого — надати для правоохоронних органів. Кабінет — це місце для поточної роботи, де проводяться наради, робочі процеси, а прийом людей має відбуватися виключно у спеціально обладнаних кабінетах», — зазначив Андрій Садовий, міський голова Львова.