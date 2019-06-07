Для зустрічей з відвідувачами у міській Ратуші передбачили спеціально обладнані кабінети...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 07/06/2019 Упродовж доби працівники Львівської митниці ДФС вилучили товарів – предметів митних правопорушень на понад 150 тис. грн...>> У Львові на пішохідному переході водій автівки насмерть збив пішохода...>> У Бродах та Давидівській ОТГ побудуть два нових басейни...>> Мешканець Румунії залишив на Закарпатській митниці авто, вартістю 6800 євро...>> У Львові відбудеться велосипедний захід «Велозаїзд по Львову»...>> Сьогодні перед парком Івана Франка починає діяти фан-зона для перегляду відбіркових матчів на Євро 2020...>> Жителя Вінниччини, який убив знайомого, а тіло приховав у колодязі, загрожує 15 років позбавлення волі...>> Прокуратура перевірила установи виконання покарань Львівщини...>> За вчинені крадіжки до реальної міри покарання засудили не раз судимого львів’янина...>> Від котельні на вул. Широка, 79а замінять теплову мережу: на час робіт призупинять подачу гарячої води до 22 будинків...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«З'єднати мікрорайон Левандівка і Рясне — це пріоритет для міста», — Андрій Садовий...
 >>> 
Андрій Садовий: «Всі, хто організовував, замовляв, виконував провокації, понесуть серйозне покарання»...
 >>> 
А. Садовий про напади на мерію: «Такі речі є недопустимі в нашому місті і в нашій державі»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
У Львові на пішохідному переході водій автівки насмерть збив пішохода...
07-06-2019, 13:41  >>> 
Жителя Вінниччини, який убив знайомого, а тіло приховав у колодязі, загрожує 15 років позбавлення волі...
07-06-2019, 11:21  >>> 
За вчинені крадіжки до реальної міри покарання засудили не раз судимого львів’янина...
07-06-2019, 11:18  >>> 
   Здоров'яЗдоров
На Львівщині стартує кампанія відпочинку та оздоровлення дітей...
27-05-2019, 17:31  >>> 
Відомий пластичний хірург з Німеччини Клаус Екснер знову консультує та оперує дітей у Львові...
21-05-2019, 23:43  >>> 
Більше 30 млн грн потрібно для оснащення відділення невідкладної допомоги у лікарні швидкої допомоги...
17-05-2019, 14:50  >>> 

Для зустрічей з відвідувачами у міській Ратуші передбачили спеціально обладнані кабінети

Суспільство | 07-06-2019, 11:12Коментарів: 0 0 Переглядів: 61 61    
Для зустрічей з відвідувачами у міській Ратуші передбачили спеціально обладнані кабінети
Відтепер зустрічі з мешканцями в мерії відбуватимуться у спеціально обладнаних кабінетах з аудіо та відеоспостереженням. Відповідне рішення «Про організацію проведення зустрічей з відвідувачами керівників виконавчих органів Львівської міської ради та їх структурних підрозділів» виконавчий комітет прийняв 5 червня. Такі кабінети передбачили на кожному поверсі міської ради, і їх поки що є сім.
«Робота з відвідувачами чи громадськістю повинна регулюватися чинним законодавством. 5 червня на засіданні виконавчого комітету було прийнято рішення про порядок проведення зустрічей з відвідувачами. Є порядок, який регулює особисті прийоми громадян керівниками виконавчих органів, є впорядковані дні, чітко визначені години, де посадовці чекають відвідувачів, і за попереднім записом ведеться прийом і вирішується питання. Також є відвідувачі, які не є на особистих прийомах, але можуть зустрічатися з посадовцями для вирішення різноманітних питань. І саме цим рішенням ми пропонуємо спеціально облаштовані кабінети — визначені приміщення, які належним чином облаштовані, є достатньо місця для відвідувачів, є відповідно створені умови для того, щоби ці зустрічі були максимально комфортними. І ці приміщення обладнані відеоспостереженням та аудіоспостереженням для того, аби була спільна взаємовідповідальність. Щоб це була відповідальність і посадовців, і відвідувачів, які приходять на ці зустрічі», — пояснила Валентина Бартошик, директорка департаменту адміністративних послуг ЛМР.

З її слів, таких кабінетів для зустрічей, які обладнані спостереженням, є сім. Це кабінети: № 108, 116, 202, 228-А, 230, 330, 512. Кабінети працюватимуть виключно в робочий час.

«Ми визначили ті приміщення, які вже готові, та ще готуємо приміщення. Зокрема, на 5-му поверсі готуються конференц-холи, які теж дозволять проводити такі зустрічі і теж будуть належно облаштовані. На сьогодні це є приміщення на 2 поверсі — великі 3 зали, на 1 поверсі, на 5 поверсі, також на 3-му поверсі. Тому фактично на кожному поверсі є такі приміщення. Бо в робочих кабінетах працівники повинні проводити виключно робочі наради з працівниками для того, щоб забезпечувати робочий процес», — акцентувала Валентина Бартошик.

З її слів, це рішення впорядковує спілкування посадовців з громадянами — зустріч буде відкрита і прозора.

«Якщо необхідно провести зустріч, то потрібно потурбуватися про те, щоб ця кімната була вільна. Якщо є потреба звернутися на прийом до посадовця, то в нас є порядок: люди приходять у ЦНАП, записуються й озвучують свої питання, і більшість цих питань навіть вирішуються до прийому з посадовцями. Тобто є такі питання, які навіть не потребують прийому. Відтак за результатами консультацій приймається рішення, чи є необхідність йти до посадовця. Якщо є потреба, то відбувається запис на прийом, і людина очікує своєї черги.

Є такі речі, коли саме працівники ініціюють зустрічі і запрошують юридичних або фізичних на прийом. Тоді це відбувається за ініціативою працівника міської ради, який і організовує ці прийоми, приміщення, запрошення, дату, щоб це було зручно і працівникам, і відвідувачам", — уточнила Валентина Бортошик.

Запис зустрічей можна буде переглянути чи отримати — він зберігатиметься в мерії.

«Ми дали доручення управлінню безпеки міста, щоб вони облаштували відеоспостереження там, де його ще немає. Адже у більшості кімнатах відеоспостереження вже є, і відеозаписи зберігаються на серверах міської ради. Звичайно, термін зберігання відеозапису обмежений до місяця. Тож за потреби люди можуть звернутися, і запис можна буде отримати», — додала Валентина Бартошик.

«Треба унеможливлювати корупцію. Тому цим рішенням ми виключаємо можливість спілкування мешканців у кабінетах чиновників. Є спеціально обладнані кабінети, де є відеонагляд, аудіонагляд, і в цих кабінетах будуть відбуватися зустрічі з мешканцями. Щоб все можна було потім переглянути, в разі чого — надати для правоохоронних органів. Кабінет — це місце для поточної роботи, де проводяться наради, робочі процеси, а прийом людей має відбуватися виключно у спеціально обладнаних кабінетах», — зазначив Андрій Садовий, міський голова Львова.
   Новини по темі: Суспільство
У Бродах та Давидівській ОТГ побудуть два нових басейни...
07-06-2019, 13:37  >>> 
Сьогодні перед парком Івана Франка починає діяти фан-зона для перегляду відбіркових матчів на Євро 2020...
07-06-2019, 11:26  >>> 
Прокуратура перевірила установи виконання покарань Львівщини...
07-06-2019, 11:20  >>> 
Від котельні на вул. Широка, 79а замінять теплову мережу: на час робіт призупинять подачу гарячої води до 22 будинків...
07-06-2019, 11:16  >>> 
В міській дитячій лікарні Львова відбудеться V Реабілітаційний освітній курс за участі фахівців з-за кордону та всієї України...
07-06-2019, 11:15  >>> 
7 і 10 червня на «Арені Львів» — матчі до Євро-2020: курсуватимуть шатл-баси та буде продовжено години роботи громадського транспорту...
07-06-2019, 11:13  >>> 
Для зустрічей з відвідувачами у міській Ратуші передбачили спеціально обладнані кабінети...
07-06-2019, 11:12  >>> 
   АктуальноАктуально
У Львові відбудеться велосипедний захід «Велозаїзд по Львову»...
07-06-2019, 11:28  >>> 
На Рівненщині впав вертоліт Сухопутних військ, екіпаж загинув...
30-05-2019, 09:12  >>> 
У Києві пройде Форум жіночого партнерства...
28-05-2019, 13:54  >>> 
   ПолітикаПолітика
На виборах у Данії перемогли соціал-демократи, прем’єр піде у відставку в четвер...
06-06-2019, 08:51  >>> 
Зеленський: Україна в ЄС – це смерть імперського проекту РФ...
05-06-2019, 17:32  >>> 
Зеленський і Дуда сподіваються на примирення у відносинах України і Польщі...
05-06-2019, 08:54  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Гривня продовжує зміцнюватись...
07-06-2019, 09:47  >>> 
Система блокування та розблокування ПН/РК: оновлені правила...
06-06-2019, 21:23  >>> 
Сплата транспортного податку (Личаківське управління)...
06-06-2019, 16:06  >>> 
   СуспільствоСуспільство
У Бродах та Давидівській ОТГ побудуть два нових басейни...
07-06-2019, 13:37  >>> 
Сьогодні перед парком Івана Франка починає діяти фан-зона для перегляду відбіркових матчів на Євро 2020...
07-06-2019, 11:26  >>> 
Прокуратура перевірила установи виконання покарань Львівщини...
07-06-2019, 11:20  >>> 
   ВладаВлада
Саакашвілі відмовився очолити партію Кличка - джерела...
07-06-2019, 07:49  >>> 
Мер Львова позитивно оцінює практику години запитань до мера під час сесії...
06-06-2019, 20:28  >>> 
Мер Львова дав доручення прозвітувати про виконання робіт із будівництва спорткомплексу на Кастелівці...
06-06-2019, 16:01  >>> 
   КультураКультура
У Філарета заявили, що Собор, на якому розпустили УПЦ КП, не має юридичної сили...
06-06-2019, 08:37  >>> 
П’ять храмів Львова відзначатимуть престольний празник на Вознесіння Господнє. Розклад богослужінь...
05-06-2019, 13:51  >>> 
Львів’ян запрошують на виступ всесвітньо відомого піаніста Бориса Блоха...
05-06-2019, 13:42  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
13:44 Упродовж доби працівники Львівської митниці ДФС вилучили товарів – предметів митних правопорушень на понад 150 тис. грн
13:41 У Львові на пішохідному переході водій автівки насмерть збив пішохода
13:37 У Бродах та Давидівській ОТГ побудуть два нових басейни
11:32 Мешканець Румунії залишив на Закарпатській митниці авто, вартістю 6800 євро
11:28 У Львові відбудеться велосипедний захід «Велозаїзд по Львову»
11:26 Сьогодні перед парком Івана Франка починає діяти фан-зона для перегляду відбіркових матчів на Євро 2020
11:21 Жителя Вінниччини, який убив знайомого, а тіло приховав у колодязі, загрожує 15 років позбавлення волі
11:20 Прокуратура перевірила установи виконання покарань Львівщини
11:18 За вчинені крадіжки до реальної міри покарання засудили не раз судимого львів’янина
11:16 Від котельні на вул. Широка, 79а замінять теплову мережу: на час робіт призупинять подачу гарячої води до 22 будинків

   Анонси
У Львові говоритимуть про планування та управління містом: три країни, три підходи...
07-06-2019, 13:41  >>> 
У Львові проведуть безкоштовний воркшоп «Книжка на сцені: як написати п’єсу»...
07-06-2019, 11:30  >>> 
Реєстрацію на всеукраїнську 24-годинну подію для молоді відкрито...
06-06-2019, 11:18  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования