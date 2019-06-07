7 і 10 червня на «Арені Львів» — матчі до Євро-2020: курсуватимуть шатл-баси та буде продовжено години роботи громадського транспорту Суспільство | 07-06-2019, 11:13 0 59

Як повідомили в управлінні транспорту ЛМР, 7 і 10 червня під час відбіркових футбольних матчів на Євро-2020 на «Арені Львів» відбудуться зміни в русі громадського транспорту. Також до стадіону курсуватимуть шатл-баси.

«Вирішальні матчі збірної України з футболу проти збірної Сербії та збірної Люксембургу відбуватимуться 7 та 10 червня на стадіоні „Арена Львів“. Для зручності вболівальників до стадіону курсуватимуть шатл-баси, також продовжено години роботи громадського транспорту, який прямує до стадіону», — повідомили в управлінні транспорту ЛМР.

Нагадаємо, цього тижня на площі перед парком імені Івана Франка облаштують фан-зону для перегляду відбіркових матчів на Євро-2020, які відбудуться на стадіоні «Арена Львів». Фан-зона «Вірні збірній» працюватиме під гасом «Виходь з хати вболівати!»