В міській дитячій лікарні Львова відбудеться V Реабілітаційний освітній курс за участі фахівців з-за кордону та всієї України Суспільство | 07-06-2019, 11:15 0 84

Упродовж шести днів — з 9 до 14 червня на базі КНП «Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова» відбудеться V Реабілітаційний освітній курс. Його проводить команда фахівців фізичної та реабілітаційної медицини США (м. Мілвокі). Паралельно з навчанням, американські фахівці будуть проводити реабілітаційне консультування поранених воїнів АТО та інших пацієнтів. Загалом курс розрахований на 150 учасників з різних регіонів України.

Як повідомили в міській дитячій лікарні Львова, 9 американських спікерів (лікарі, фізичні терапевти, ерготерапевти), які працюють в Медичному коледжі Вісконсу, цього року вперше приїдуть до Львова та проведуть тут шестиденний інтенсивний навчальний курс. Він передбачатиме лекційну (теоретичну) та практичну частини, під час якої учасники працюватимуть з тренерами в малих групах. Викладачі, які будуть проводити навчання, мають великий практичний клінічний досвід та досвід підготовки резидентів з фаху: лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, фізичні терапевти та ерготерапевти.



Основними питаннями навчального курсу будуть: функціональні проблеми, які потенційно виникають при травмах, захворюваннях опорно-рухового апарату, онкологічних захворюваннях та в педіатрії; остеоартрит колінного та кульшового суглобів; дитячий церебральний параліч; сколіоз у дітей та дорослих; інсульт, черепно-мозкова травма; хвороба Паркінсона. Окрім того, для учасників цього освітнього курсу презентують цілісну реабілітаційну систему Львова, яка створена за останні роки.



Паралельно з навчанням, американські фахівці будуть проводити реабілітаційне консультування поранених воїнів АТО та інших пацієнтів, які будуть запропоновані українськими колегами для спільного обговорення.



Зауважимо, що цей освітній курс в Україні був започаткований у 2014 році за підтримки Посольства України в США, та Трастового фонду НАТО у сфері медичної реабілітації в Україні.



Організатори заходу — Українське товариство фізичної та реабілітаційної медицини, Всеукраїнське товариство нейрореабілітації, Світова федерація українських лікарських товариств, Всеукраїнське Лікарське Товариства, управління охорони здоров’я Львівської міської ради. Партнери заходу — Львівський національний медичний університету імені Данила Галицького, Львівський державний університет фізичної культури, Школа реабілітаційної медицини УКУ, Департамент охорони здоров’я ЛОДА.