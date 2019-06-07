Від котельні на вул. Широка, 79а замінять теплову мережу: на час робіт призупинять подачу гарячої води до 22 будинків Суспільство | 07-06-2019, 11:16 0 71 Теплопостачальні підприємства Львова готуються до нового опалювального сезону. З 10 червня ЛКП «Залізничнетеплоенерго» розпочне роботи по заміні теплової мережі на вул. Широка, 79а до трьох ЦТП — на вул. Сяйво, 17а, вул. Вигоди, 27а, вул. Сластіона, 58а. У зв’язку з ремонтними роботами буде тимчасово припинено гаряче водопостачання до 22 житлових будинків.



«У зв’язку з ремонтними роботами із заміни теплової мережі на вул. Широка, 79а до трьох ЦТП — на вул. Сяйво, 17а, вул. Вигоди, 27а, вул. Сластіона, 58а, з понеділка, 10 червня, і до 19 червня буде призупинено подачу гарячої води до будинків за адресами: вул. Сяйво, 11, 13, 15, 17, 19, 21, вул. Широка, 29, 75, 77, вул. Вигоди, 21, 36, 54, 56, 58, 60, 62, вул. Ангарна, 18, вул. Планерна, 12, вул. Доробок, 48, вул. Сластіона, 58, вул. Низинна, 52, 60.



У випадку виникнення змін при проведенні ремонтних робіт, буде додатково повідомлено", — розповіли в ЛКП «Залізничнетеплоенерго».



ЛКП «Залізничнетеплоенерго» просить вибачити за тимчасові незручності, у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт.