Прокуратура перевірила установи виконання покарань Львівщини Суспільство | 07-06-2019, 11:20 0 110 Зокрема, на предмет дотримання вимог законодавства щодо проведення із засудженими соціально-виховної роботи, застосування до них заходів стягнення, дострокового звільнення від відбування покарання або заміни покарання більш м’яким тощо.



Встановлено, що незважаючи на вжиті керівництвом Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції та установ виконання покарань області заходи, соціально-виховна робота із засудженими є недостатньо ефективною.



Як наслідок, у минулому році в’язнями вчинено 8 злочинів, 3 з яких полягали в насильстві щодо працівника правоохоронного органу та злісній непокорі вимогам адміністрації установи виконання покарань (ч.2 ст.345, ст.391 КК України).



Так, стосовно двох в’язнів «Дрогобицької виправної колонії №40» розпочато кримінальні провадження.



У ході перевірок виявлено і факти необґрунтованого застосування до в’язнів заходів дисциплінарного впливу за порушення ними установленого порядку та умов відбування покарання.



Лише цьогоріч за вказівками органів прокуратури області скасовано 8 актів керівництва колоній про застосування до в’язнів стягнень, 5 засуджених звільнено з дисциплінарних ізоляторів «Миколаївської ВК №50», «Личаківської ВК №30» та «Дрогобицької ВК №40».



Зафіксовано і випадки безпідставної відмови в’язням, які стають на шлях виправлення, у зміні умов тримання у виді переведення до дільниць соціальної реабілітації.



Завдяки реагуванню місцевих прокуратур скасовано рішення комісій «Личаківської ВК №30» та «Миколаївської ВК №50» про відмову у переведенні трьох в’язнів, чим поновлено їх права.



Виявлено також факти необґрунтованих відмов в’язням в умовно-достроковому звільненні від відбування покарання та заміні невідбутої частини покарання більш м’яким.



Проте, завдяки втручанню прокурорів, шістьох в’язнів представлено до вказаних заохочувальних пільг («Миколаївська ВК №50», «Личаківська ВК №30» та «Дрогобицька ВК №40»).



Загалом у цьому році органами прокуратури області, з метою усунення порушень вимог кримінально-виконавчого законодавства у згаданій сфері внесено 16 вказівок, 12 з яких розглянуто



Вісім службових осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності, 5 в’язнів звільнено з дисциплінарних ізоляторів, 2 – з дільниці посиленого контролю.



Також, скасовано 12 рішень комісій про застосування заходів стягнення та відмову в заохочувальних пільгах.



Крім цього, внесено 3 апеляційні скарги на рішення судів першої інстанції з питань застосування до засуджених умовно-дострокового звільнення та заміні невідбутої частини покарання більш м’яким.



