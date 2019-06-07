Сьогодні перед парком Івана Франка починає діяти фан-зона для перегляду відбіркових матчів на Євро 2020 Суспільство | 07-06-2019, 11:26 0 68

Сьогодні, 7 червня, на площі перед парком ім. Івана Франка розпочинає свою роботу фан-зона для перегляду відбіркових матчів на Євро 2020, які пройдуть на стадіоні «Арена Львів». Фан-зона «Вірні збірній» працюватиме під гаслом «Виходь з хати вболівати!».

Зазначимо, що вирішальні матчі збірної України з футболу проти збірної Сербії та збірної Люксембургу відбуватимуться 7 та 10 червня відповідно. Для вболівальників, які не змогли потрапити на стадіон, облаштують безкоштовну фан-зону.



Для зручності відвідувачів зони під час перегляд матчів територія площі буде облаштована вуличними меблями та діятиме зона фуд-корту. Додатково будуть передбачені місця для перегляду матчів для людей з інвалідністю.



Спеціально для відвідувачів фан-зони також буде облаштована геймер галявина, де буде працювати фейс-арт, настільний футбол та бамбербол.



Для створення святкового настрою сьогодні, 7 червня, з 16.30 до 17.00 год. планується проведення святкової фан-ходи у вишиванках центральними вулицями Львова. Маршрут ходи: площа перед Львівським національним театром опери та балету ім. С. Крушельницької — проспект Свободи — вул. П. Дорошенка — вул. Ю. Словацького — площа перед Львівським національним університетом ім. І. Франка.



Перед трансляціями матчів у фан-зоні відбуватимуться концерти. Так сьогодні о 19.00 год. вболівальники зможуть насолодитись виступом Дзідзьо, а 10 червня о 19.00 год. співатиме гурт Воплі Відоплясова.



Пряма трансляція матчу Україна-Сербія відбудеться 7 червня о 21.30 год., а Україна-Люксембург — 10 червня о 21.30 год.



Спонсор заходу: Преміум — спонсор Національної збірної України з футболу — Перша приватна броварня.