У Бродах та Давидівській ОТГ побудуть два нових басейни Суспільство | 07-06-2019, 13:37 0 46

Цього тижня у Києві відбулося засідання міжвідомчої комісії з відбору об’єктів для надання субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих спортивних п’ятдесятиметрових і двадцятип’ятиметрових басейнів.



В межах розподілених державних коштів 20 млн грн скерують на будівництво спортивного комплексу у КЗ ЛОР «Бродівський педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича». Кошторисна вартість майбутнього спорткомплексу становить 87,5 млн грн, тут передбачений 25-метровий басейн на чотири доріжки, спортзал, зал для хореографічних занять тощо. Слід додати, що з обласного бюджету на цю мету передбачено 1,5 млн грн, ще 6,6 млн грн планується залучити з Державного фонду регіонального розвитку.



Також 10 млн грн виділено на будівництво басейну в Давидівській ОТГ.



«Це вперше цього року виділяється субвенція з Державного бюджету на спортивні басейни. І ми дуже тішимося, що отримали шанс збудувати на Львівщині два додаткових басейни – у Бродах та Давидівській ОТГ. Віримо, що за 2 роки об’єкти будуть завершені і тут повноцінно готуватимуть майбутніх фахівців з фізичної культури на заняттях з плавання та ігрових видів спорту», – наголосив голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин.



