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Понад шість мільярдів гривень надійшло до державної казни від Львівщини за п’ять місяців 2019 року
|Суспільство | 07-06-2019, 19:31
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|Платники податків Львівщини у травні 2019 року забезпечили надходження в сумі 1 486,7 млн. грн. до загального фонду Державного бюджету. Це на 180,6 мільйони гривень або, на 13,8 % більше, ніж у травні 2018 року.
Вагомими до Державного бюджету є надходження з податку на додану вартість у загальному зборі платежів - 379,1 млн. грн., податку на доходи з фізичних осіб – 240,2 млн. грн., та податку на прибуток підприємств – 388,2 млн. гривень.
У січні-травні 2019 року до загального фонду Державного бюджету України зібрано 6 081,1 млн. грн. податків, зборів, інших обов’язкових платежів. В порівнянні з аналогічним періодом 2018 року збір платежів до загального фонду державного бюджету зріс на 16,2 відс. або на 846,2 млн. гривень.
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