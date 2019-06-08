   
MediaStar Logo
   Сьогодні: субота, 08/06/2019 Відновлено дерев’яну браму в будинку на вул. Колесси, 9: вартість робіт 58,6 тис. грн...>> У Львові на вул. Шевченка встановили сучасне освітлення...>> На вихідних фінішує 8-ма «Майстерня міста»...>> ЛКП «Муніципальна варта» оперує близько 200 камерами у місті...>> У Львові відкрили відреставровану історичну «Аптеку на Марійській площі»...>> «Ми працюємо над тим, щоб якість Муніципальної варти та її працівників була високою», — Богдан Кухарук...>> Львів рухається в напрямку впровадження е-квитка: триває оцінка технічних пропозицій учасників Європейським банком...>> Депутати спершу вимагали, а потім не знайшли часу заслухати інформацію про роботу Муніципальної варти та АТП № 1...>> Через махінації з документами, товари з міжнародних поштових відправлень залишились на Закарпатській митниці...>> Понад шість мільярдів гривень надійшло до державної казни від Львівщини за п’ять місяців 2019 року...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«З'єднати мікрорайон Левандівка і Рясне — це пріоритет для міста», — Андрій Садовий...
 >>> 
Андрій Садовий: «Всі, хто організовував, замовляв, виконував провокації, понесуть серйозне покарання»...
 >>> 
А. Садовий про напади на мерію: «Такі речі є недопустимі в нашому місті і в нашій державі»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
У Львові на пішохідному переході водій автівки насмерть збив пішохода...
07-06-2019, 13:41  >>> 
Жителя Вінниччини, який убив знайомого, а тіло приховав у колодязі, загрожує 15 років позбавлення волі...
07-06-2019, 11:21  >>> 
За вчинені крадіжки до реальної міри покарання засудили не раз судимого львів’янина...
07-06-2019, 11:18  >>> 
   Здоров'яЗдоров
На Львівщині стартує кампанія відпочинку та оздоровлення дітей...
27-05-2019, 17:31  >>> 
Відомий пластичний хірург з Німеччини Клаус Екснер знову консультує та оперує дітей у Львові...
21-05-2019, 23:43  >>> 
Більше 30 млн грн потрібно для оснащення відділення невідкладної допомоги у лікарні швидкої допомоги...
17-05-2019, 14:50  >>> 

Понад шість мільярдів гривень надійшло до державної казни від Львівщини за п’ять місяців 2019 року

Суспільство | 07-06-2019, 19:31Коментарів: 0 0 Переглядів: 71 71    
Платники податків Львівщини у травні 2019 року забезпечили надходження в сумі 1 486,7 млн. грн. до загального фонду Державного бюджету. Це на 180,6  мільйони гривень або, на 13,8 % більше, ніж у травні 2018 року.
Вагомими до Державного бюджету є надходження з податку на додану вартість у загальному зборі платежів - 379,1 млн. грн., податку на доходи з фізичних осіб – 240,2 млн. грн., та податку на прибуток підприємств – 388,2  млн. гривень.
У січні-травні 2019 року до загального фонду Державного бюджету України зібрано 6 081,1 млн. грн. податків, зборів, інших обов’язкових платежів. В порівнянні з аналогічним періодом 2018 року збір платежів до загального фонду державного бюджету зріс на 16,2 відс. або на 846,2 млн. гривень.
   Новини по темі: Суспільство
Відновлено дерев’яну браму в будинку на вул. Колесси, 9: вартість робіт 58,6 тис. грн...
07-06-2019, 20:10  >>> 
На вихідних фінішує 8-ма «Майстерня міста»...
07-06-2019, 20:06  >>> 
ЛКП «Муніципальна варта» оперує близько 200 камерами у місті...
07-06-2019, 20:03  >>> 
У Львові відкрили відреставровану історичну «Аптеку на Марійській площі»...
07-06-2019, 20:02  >>> 
«Ми працюємо над тим, щоб якість Муніципальної варти та її працівників була високою», — Богдан Кухарук...
07-06-2019, 20:00  >>> 
Понад шість мільярдів гривень надійшло до державної казни від Львівщини за п’ять місяців 2019 року...
07-06-2019, 19:31  >>> 
У Бродах та Давидівській ОТГ побудуть два нових басейни...
07-06-2019, 13:37  >>> 
   АктуальноАктуально
У Львові відбудеться велосипедний захід «Велозаїзд по Львову»...
07-06-2019, 11:28  >>> 
На Рівненщині впав вертоліт Сухопутних військ, екіпаж загинув...
30-05-2019, 09:12  >>> 
У Києві пройде Форум жіночого партнерства...
28-05-2019, 13:54  >>> 
   ПолітикаПолітика
На виборах у Данії перемогли соціал-демократи, прем’єр піде у відставку в четвер...
06-06-2019, 08:51  >>> 
Зеленський: Україна в ЄС – це смерть імперського проекту РФ...
05-06-2019, 17:32  >>> 
Зеленський і Дуда сподіваються на примирення у відносинах України і Польщі...
05-06-2019, 08:54  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Гривня продовжує зміцнюватись...
07-06-2019, 09:47  >>> 
Система блокування та розблокування ПН/РК: оновлені правила...
06-06-2019, 21:23  >>> 
Сплата транспортного податку (Личаківське управління)...
06-06-2019, 16:06  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Відновлено дерев’яну браму в будинку на вул. Колесси, 9: вартість робіт 58,6 тис. грн...
07-06-2019, 20:10  >>> 
На вихідних фінішує 8-ма «Майстерня міста»...
07-06-2019, 20:06  >>> 
ЛКП «Муніципальна варта» оперує близько 200 камерами у місті...
07-06-2019, 20:03  >>> 
   ВладаВлада
Депутати спершу вимагали, а потім не знайшли часу заслухати інформацію про роботу Муніципальної варти та АТП № 1...
07-06-2019, 19:57  >>> 
Саакашвілі відмовився очолити партію Кличка - джерела...
07-06-2019, 07:49  >>> 
Мер Львова позитивно оцінює практику години запитань до мера під час сесії...
06-06-2019, 20:28  >>> 
   КультураКультура
У Філарета заявили, що Собор, на якому розпустили УПЦ КП, не має юридичної сили...
06-06-2019, 08:37  >>> 
П’ять храмів Львова відзначатимуть престольний празник на Вознесіння Господнє. Розклад богослужінь...
05-06-2019, 13:51  >>> 
Львів’ян запрошують на виступ всесвітньо відомого піаніста Бориса Блоха...
05-06-2019, 13:42  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
20:10 Відновлено дерев’яну браму в будинку на вул. Колесси, 9: вартість робіт 58,6 тис. грн
20:08 У Львові на вул. Шевченка встановили сучасне освітлення
20:06 На вихідних фінішує 8-ма «Майстерня міста»
20:03 ЛКП «Муніципальна варта» оперує близько 200 камерами у місті
20:02 У Львові відкрили відреставровану історичну «Аптеку на Марійській площі»
20:00 «Ми працюємо над тим, щоб якість Муніципальної варти та її працівників була високою», — Богдан Кухарук
19:59 Львів рухається в напрямку впровадження е-квитка: триває оцінка технічних пропозицій учасників Європейським банком
19:57 Депутати спершу вимагали, а потім не знайшли часу заслухати інформацію про роботу Муніципальної варти та АТП № 1
19:56 Через махінації з документами, товари з міжнародних поштових відправлень залишились на Закарпатській митниці
19:31 Понад шість мільярдів гривень надійшло до державної казни від Львівщини за п’ять місяців 2019 року

   Анонси
У Львові говоритимуть про планування та управління містом: три країни, три підходи...
07-06-2019, 13:41  >>> 
У Львові проведуть безкоштовний воркшоп «Книжка на сцені: як написати п’єсу»...
07-06-2019, 11:30  >>> 
Реєстрацію на всеукраїнську 24-годинну подію для молоді відкрито...
06-06-2019, 11:18  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования