«Ми працюємо над тим, щоб якість Муніципальної варти та її працівників була високою», — Богдан Кухарук Суспільство | 07-06-2019, 20:00 0 86 Під охороною Муніципальної варти у місті перебувають 30 об’єктів. Як повідомив директор ЛКП «Муніципальна варта» Богдан Кухарук, у період з 01.01.2019−03.06.2019 сума отриманих коштів за послуги охорони складає 676,6 тис. грн, а за півріччя один із відділів Муніципальної варти евакуював 400 автомобілів.



«Більшість депутатів до кінця не розуміє чим займається ЛКП «Муніципальна варта», у зв’язку із цим маємо серйозні проблеми із фінансуванням.



У нас на підприємстві працює 30 учасників бойових дій і ще 10 зараз є на службі, частина з них у зоні бойових дій. Наші працівники здійснюють щоденно важку і копітку роботу.



Цю роботу здійснюють 9 відділів Муніципальної варти. Наприклад, один з відділів Центр безпеки міста за день опрацьовує дуже багато інформації. Від початку року він надав оперативної інформації щодо дорожньо-транспортних пригод 411 разів. Також завдяки цьому відділу, у Львові евакуйовано 400 автомобілів за півроку. Зазначу, ті евакуатори, які є на балансі Муніципальної варти, їздять тільки завдяки глибокому патріотизму наших працівників. Ця техніка в такому стані, що давно вже не повинна була б працювати. І лише тільки тому, що наші люди готові і хочуть працювати, вони працюють допізна і від самого ранку, ремонтуючи той металобрухт, щоб мати можливість евакуйовувати автомобілі, які перешкоджають руху", — розповів Богдан Кухарук, директор ЛКП «Муніципальна варта».



Нагадаємо, вчора на пленарному засіданні сесії міської ради депутати проголосували за ухвалу розподілу бюджету, з якої Муніципальну варту виключили до наступного пленарного засідання.



«Зауважу, що „завдяки“ цій ухвалі Муніципальна варта не отримає зарплату за травень. Тобто ми не маємо коштів заплатити працівникам за їх роботу у минулому місяці. Я не розумію, чим завинив водій евакуатора і тих дві сотні охоронців, які охороняють 24 об’єкти комунальної власності цілодобово? ЛКП „Муніципальна варта“ не вимагає грошей на якісь незрозумілі речі. Ми просимо виплатити нам зарплату. У нас працює 310 працівників», — прокоментував Богдан Кухарук.



Додамо, у відділі охорони об’єктів ЛКП «Муніципальна варта» працює 120 осіб. За словами директора ЛКП «Муніципальна варта», у період з 01.01.2019−03.06.2019 сума отриманих коштів за послуги охорони складає 676,6 тис.грн.



«Ми працюємо над тим, щоб якість Муніципальної варти і її кожного працівника була високою», — додав Богдан Кухарук.