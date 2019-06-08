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У Львові відкрили відреставровану історичну «Аптеку на Марійській площі»

Суспільство | 07-06-2019, 20:02Коментарів: 0 0 Переглядів: 79 79    
У Львові відкрили відреставровану історичну «Аптеку на Марійській площі»
На площі Міцкевича відкрилась відреставрована історична аптека, яка більше відома як «Аптека на Марійській площі». Мерія довго боролась за її збереження, адже це одна з небагатьох старих аптек, що залишились у автентичному вигляді.
Мерія вела численні перемовини, наради, зустрічі та листування з власником приміщень «Надра України» щодо збереження тут аптеки. Оскільки юридична особа ТзОВ «Аптека на Марійській» прийняла рішення про переїзд на іншу адресу, незважаючи на те, що місто готове було укласти договір і виступити третьою стороною, яка компенсуватиме частину орендної плати, тому власник уклав угоду з іншою юридичною особою. Тож від сьогодні на площі Марійській (тепер — площа Міцкевича) функціонуватиме аптека мережі D.S.

За словами Андрія Москаленка, заступника міського голови Львова з питань розвитку, у міста була принципова позиція, щоб у приміщенні на пл. Міцкевича, 8 функціонувала саме аптека.

«Сьогодні досить важливий, в певній мірі історичний день. Сьогодні ця аптека має друге дихання, адже близько року вона була закритою. Протягом кількох років тривала боротьба, щоб в цьому історичному місці залишалася аптека. Багато львів’ян по старій звичці сюди заходили і запитувались за тими чи іншими ліками. Тепер сюди заходить велика мережа. Вона не просто відновлює діяльність аптеки, а відреставровує тут багато історичних елементів. Це нових подих в нашому історичному ареалі», — сказав заступника міського голови Львова.

Також Андрій Москаленко відзначив мережу аптеки D. S спеціальною пам’ятною монетою Митрополита Шептицького.

«Це другий відновлений проект нашою мережею. Перша відреставрована нами аптека є на площі Соборній — „Під Угорською короною“. У Львові залишилось дуже мало таких історичних об’єктів, тому для нас, як для львів’ян, було дуже важливо це зробити. Цей проект не є настільки комерційним чи прибутковим, а більше соціальним, але для нас важлива історія, тому ми це зробили», — зазначив генеральний директор, співзасновник мережі аптек D. S Олег Никулишин.

За словами начальниці управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко, це був досить непростий об’єкт, тому мережа D. S зробила справді героїчний вчинок.

Фото: Олександр Мазуренко

«Ця аптека скоро буде святкувати свій столітній ювілей. Вона є однією з небагатьох аптек, яка збереглась в незмінному вигляді: всі меблі, декорації були виготовлені одним проектом інтер’єру. Роботами займався наш реставратор Олександр Савчук. Тут є дерев’яна різьба, яка потребувала особливого підходу, відновлені люстри, стеля, меблі. Тут замінена лише вітрина, але вона була виконана в радянський час, тому не несла історичної цінності.

Ми раді, що аптека D. S за це взялась, бо це для них чимало коштувало, але вони вклали свої гроші в збереження архітектури Львова і інтер’єрів львівських кам’яниць", — розповіла Лілія Онищенко.
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