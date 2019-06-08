ЛКП «Муніципальна варта» оперує близько 200 камерами у місті Суспільство | 07-06-2019, 20:03 0 79 Як повідомив директор ЛКП «Муніципальна варта» Богдан Кухарук, у місті є 197 камер та додатково ще 17 камер ЛКП «Львівавтодору», які контролює їхнє підприємство. У період з 01.01.19−03.06.19 на запит райвідділів поліції Муніципальна варта видала 75 відеоматеріалів зі своїх камер відеоспостереження.



«Зараз силами наших працівників, тих інженерів, яких ми долучили до роботи, в місті працює більше 200 камер відеоспостереження. Співпраця з поліцією ведеться дуже активно, про що свідчать листи-подяки від тих операційних центрів КПС. Постійний йде обмін інформацією, поліція має доступ до наших камер, мають доступ і працівники СБУ до деяких камер, співпраця з ними налагоджена», — розповів Богдан Кухарук, директор ЛКП «Муніципальна варта».



Богдан Кухарук наголосив, що забезпечення якісної та безперебійної роботи цих відеокамер — це трудоємкий та затратний процес.



«Наприклад, оплата трафіку, щоб відео через інтернет потрапляло до нас на сервера, оплата обслуговування камер коштує в місяць орієнтовно 50 тис грн. Замість того, що ці гроші витрачати на розвиток підприємства і купити принаймні один автомобіль для службових потреб, ми ці гроші вкладаємо в те, щоб камери працювали, щоб відбувався добрий відеопотік, і щоб ми та поліція могли бачити якісну картинку. Наші працівники щодня дбають про спокій та безпеку у Львові», — додав Богдан Кухарук.



До слова, від початку року один із відділів Муніципальної варти надав оперативної інформації щодо дорожньо-транспортних пригод, отриманих із камер відеоспостереження, 411 разів.