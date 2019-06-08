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На вихідних фінішує 8-ма «Майстерня міста»

Суспільство | 07-06-2019, 20:06Коментарів: 0 0 Переглядів: 81 81    
Вже сьогодні, 7 червня, стартує останній захід цьогорічної «Майстерні міста». У Рясне впродовж трьох днів, з 7 до 9 червня, проходитиме фестиваль для мешканців мікрорайону. Усі заходи проходитимуть у трьох локаціях.

У п’ятницю у медіатеці, що на вулиці Ковалика, 1, чекають на найменших, аби побавитися у творчий baby-jumping «Володар моркви». Також за цією адресою проходитимуть різноманітні лекції, зустрічі і кінопоказ. У суботу на вулиці Шевченка 358, активісти малюватимуть з 11.00 до 14.00 год мурал, а в неділю на вул. Шевченка, 390 будуть концертні виступи. Все стартує о 15.00 і триватиме до 22.00 год. Окрім цього, у неділю планують ще встановити клумби, які мешканці виготовлять самотужки для покращення простору. Також вже традиційно на фестивалі буде присутня команда німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ, які в рамках проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні» будуть спілкуватися із мешканцями району про творення міста, комфортний транспорт і зручніші піші зв’язки та громадські простори.

Рясне FEST проходить вже вп’яте. Вперше фестиваль відбувся 2014 року й називався «Я і Україна».

«За три роки він набрав такого розмаху, що врешті ми вирішили змінити назву. З 2017-го фестиваль називається „Рясне FEST“. Сьогодні фестиваль — це великий відкритий майданчик, на якому різні гуртки, спортивні й культурні організації можуть презентувати себе та власні досягнення. Щороку зростає і кількість учасників фесту, і людей, які готові долучитися до його організації. І не вперше цей фестиваль відбувається в рамках „Майстерні міста“. Ця платформа в активний період формування нового європейського міста є важливим проектом. В наш час сильно активізувалась громадськість, але бачення комфортного міста без певних знань, викликає неконструктивні дискусії та місто перетворюється на простір для авто, замість міста для „всіх“. Дякуючи старанням „Майстерні міста“ та німецькому товариству міжнародного співробітництва GIZ до нас приїжджають чиновники європейських міст, які розвіюють ілюзію планування міста та розказують про помилки, які допустилися їхні міста», — зазначив організатор Рясне FEST Юрій Добуш.

Паралельно із фестивалем на Рясне, на Заводській Rezavod чекає усіх у суботу на лекцію про «Місця — магніти», а також на кінопоказ. А вже у неділю, 9 червня, саме на території Rezavodu і відбудеться заключна вечірка «Майстерні міста». Чекають усіх о 19.00 год.

Нагадаємо, цьогорічна «Майстерня міста» відбувалася на 5 локаціях: Підзамче, озеро на Панча, Сихів, Левандівка та у Рясне. Це вже восьма «Майстерня міста» у Львові. І проходить вона за підтримки Львівської міської ради, Інституту міста та проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні» Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ.
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