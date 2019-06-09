З початком шкільного року запрацює дитячий садочок на території СЗШ № 70 на вулиці Дорога Кривчицька Суспільство | 03-06-2019, 15:42 0 67

Завершується будівництво дитячого садочка на території СЗШ № 70 по вулиці Дорога Кривчицька. Практично виконані всі внутрішні роботи, залишилося підключити електрообладнання, запустити роботу харчоблоку та помити вікна і підлоги. Про це розповідає депутат ЛМР Юрій Кужелюк.



За словами депутата, зараз відбувається облагородження території, замощення доріжок та будівництво ігрового дитячого майданчика (три секції для трьох груп). Обладнання для нього вже закуплене. Роботи орієнтовно повинні бути завершені до 20 червня. Після цього можна буде завозити ліжечка, обладнання для ігрових кімнат, набрати штат працівників.



Загалом садочок матиме три вікових групи і налічуватиме 90 дітей. Таким чином буде вирішена гостра багаторічна проблема з влаштуванням дітей для мікрорайону Кривчиць, Дороги Кривчицької, верхньої частини вулиці Глинянський тракт та Професорської колонії. Міське управління освіти на своєму сайті вже розмістило оголошення оголосило про прийом дітей. Запрошуємо батьків зголошуватися, - каже депутат.



Юрій Кужелюк зазначає: «З початком шкільного року садочок розпочне функціонування. Батьки зможуть водити дітей до садочка і далі віддати на навчання в цю ж саму школу. До речі, отці-селезіяни з церкви Покрови активно реконструюють шкільний стадіон, де будуть футбольне, волейбольне та баскетбольне поля. Таким чином будемо мати чудовий сучасний навчально-виховний комплекс».