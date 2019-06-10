На лікуванні в інфекційній лікарні перебувають 18 осіб, які харчувались в ресторані «Червона Рута» Суспільство | 10-06-2019, 14:37 0 57 Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, 9 червня о 17.45 год. до Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф надійшло повідомлення про госпіталізацію до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні пацієнтів, що були гостями на весіллі 8 червня в ресторані «Червона Рута» (вул. Хуторівка, 26, Сихівський район).



Пацієнтів госпіталізували із симптомами: висока температура, понос, блювота. На весіллі було близько 100 осіб. Станом на 09.00 год. 10 червня за допомогою звернулось 20 осіб, з них 1 дитина, 2009 року народження. Госпіталізовані в обласну інфекційну лікарню 18 осіб, в тому числі 1 дитина.



Стан пацієнтів середньої тяжкості. Їм надають комплекс лікувально-діагностичних заходів, відповідно до клінічних протоколів МОЗ України.