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Від котельні на вул. Широка, 79а замінять теплову мережу: на час робіт призупинять подачу гарячої води до 22 будинків

Суспільство | 10-06-2019, 14:49Коментарів: 0 0 Переглядів: 62 62    
Від котельні на вул. Широка, 79а замінять теплову мережу: на час робіт призупинять подачу гарячої води до 22 будинків
Теплопостачальні підприємства Львова готуються до нового опалювального сезону. Від сьогодні, 10 червня, ЛКП «Залізничнетеплоенерго» розпочинає роботи із заміни теплової мережі на вул. Широка, 79а до трьох ЦТП — на вул. Сяйво, 17а, вул. Вигоди, 27а, вул. Сластіона, 58а. У зв’язку з ремонтними роботами, буде тимчасово припинено гаряче водопостачання до 22 житлових будинків.

«У зв’язку з ремонтними роботами із заміни теплової мережі на вул. Широка, 79а до трьох ЦТП — на вул. Сяйво, 17а, вул. Вигоди, 27а, вул. Сластіона, 58а, з понеділка, 10 червня, і до 19 червня буде призупинено подачу гарячої води до будинків за адресами: вул. Сяйво, 11, 13, 15, 17, 19, 21, вул. Широка, 29, 75, 77, вул. Вигоди, 21, 36, 54, 56, 58, 60, 62, вул. Ангарна, 18, вул. Планерна, 12, вул. Доробок, 48, вул. Сластіона, 58, вул. Низинна, 52, 60.

У випадку виникнення змін при проведенні ремонтних робіт, буде додатково повідомлено", — розповіли в ЛКП «Залізничнетеплоенерго».

ЛКП «Залізничнетеплоенерго» просить вибачити за тимчасові незручності, у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт.
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