Проїзд до міжнародного пункту пропуску «Рава Руська Гребене» обмежено Суспільство | 10-06-2019, 14:50 0 76 Сьогодні, 10 червня, шахтарі ДП «Львіввугілля» у декількох місцях перекрили міжнародну дорогу, що веде до пункту пропуску «Рава-Руська-Гребенне». Акція протесту пов’язана через заборгованість із зарплати гірників.

Громадян, які планують поїздку через кордон, просимо врахувати цю інформацію.



