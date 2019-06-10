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Понад п’ять мільярдів гривень надійшло ПДФО до казни від платників податків Львівщини за п’ять місяців 2019 року
|Суспільство | 10-06-2019, 15:01
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|Як повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Львівській області за п’ять місяців 2019 року до казни надійшло ПДФО в сумі 5 134,2 млн. гривень. Приріст надходжень в порівнянні з аналогічним періодом минулого року становить 23,4 %, або надійшло на 973,9 млн. гривень більше.
За травень цього року забезпечено надходження ПДФО в сумі 1 076,7 млн. гривень. А це на 20,6 %, або на 184,2 млн. грн. більше в порівнянні з травнем 2018 року.
Приріст надходжень податку на доходи фізичних осіб за рахунок наступних факторів:
- створення нових робочих місць на новостворених підприємствах;
- зростання фонду оплати праці;
- легалізація найманої праці відповідно до розпорядження КМУ від 05.09.2018 №649-р.
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