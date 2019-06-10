ДП "Рава-Руський лісгосп": семінар-навчання по методах та способах гасіння лісових пожеж Суспільство | 10-06-2019, 15:03 0 65





У зв’язку з настанням спекотної погоди, високої температури повітря, виникає висока пожежна небезпека.

Щоб своєчасно протидіяти лісовим пожежам на базі Рава-Руського лісництва ДП “Рава-Руське лісове господарство” відбувся семінар-навчання з лісовою охороною та членами добровільної пожежної дружини по методах та способах гасіння лісових пожеж.

Семінар-навчання розпочався з теоретичної частини, де головний лісничий — Музика М. М. та провідний інженер охорони лісу Мушка О.П. прочитали лекцію по способах та методах гасіння лісових пожеж. Після чого учасники семінару прийняли участь у практичних навчаннях по імітації пожежі в лісі.

Такі навчання проводяться щороку. Вони дають можливість відпрацювати алгоритм дій працівників лісгоспу у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Зберегти ліс від пожеж - це сьогодні головне наше завдання!

