|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
ДП "Рава-Руський лісгосп": семінар-навчання по методах та способах гасіння лісових пожеж
|Суспільство | 10-06-2019, 15:03
| 0 65
|
У зв’язку з настанням спекотної погоди, високої температури повітря, виникає висока пожежна небезпека.
Щоб своєчасно протидіяти лісовим пожежам на базі Рава-Руського лісництва ДП “Рава-Руське лісове господарство” відбувся семінар-навчання з лісовою охороною та членами добровільної пожежної дружини по методах та способах гасіння лісових пожеж.
Семінар-навчання розпочався з теоретичної частини, де головний лісничий — Музика М. М. та провідний інженер охорони лісу Мушка О.П. прочитали лекцію по способах та методах гасіння лісових пожеж. Після чого учасники семінару прийняли участь у практичних навчаннях по імітації пожежі в лісі.
Такі навчання проводяться щороку. Вони дають можливість відпрацювати алгоритм дій працівників лісгоспу у разі виникнення надзвичайних ситуацій.
Зберегти ліс від пожеж - це сьогодні головне наше завдання!
|
|