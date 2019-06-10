Синоптики застерігають про високу та надзвичайну пожежну небезпеку на 11 — 13 червня Суспільство | 10-06-2019, 15:26 0 67 Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що 11 — 13 червня по місту Львову та області збережеться надзвичайна (5-й клас) та висока (4-й клас) пожежна небезпека. Львівська міська рада закликає усіх суворо дотримуватись правил пожежної безпеки — не випалювати суху траву, сміття та сухостій дерев, не розводити вогнища у невідведених для цього місцях!



Адже, як зазначають фахівці, пожежі в екосистемах шкодять довкіллю, тваринному та рослинному світу, а дим небезпечний для здоров’я людини!



Нагадаємо, що з початку року у Львові зафіксували понад 30 пожеж сухої рослинності.