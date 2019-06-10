Ще понад 18 млн грн – на Лісовий перинатальний центр Суспільство | 10-06-2019, 15:32 0 149

Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр додатково отримає – 18,4 млн грн. Цій новині з Кабінету Міністрів України завдячуємо Міністерству екології та природних ресурсів України і особисто міністру Остапу Семераку. Про це повідомив голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин.



За його словами, за ці кошти продовжать реконструкцію виробничо-складських приміщень під цех посіву та влаштування теплиць і лісорозсадника. «У теплицях та на спеціальних полях щороку буде народжуватися понад 3 млн саджанців лісу. Саджанці в контейнери висаджуватиме по насінині суперавтоматизована лінія шведської фірми ВСС АВ. За допомогою даної лінії вже висіяно 500 тисяч насінин в спеціальні контейнери для вирощування садивного матеріалу із закритою кореневою системою», - розповів очільник облради.



Проєкт, який зараз перебуває на завершальній стадії, реалізують лісівники Львівщини за підтримки Львівської обласної ради.



Детальніше про хід проєкту, що став можливим завдяки спільним зусиллям Львівської обласної ради, Міністерства екології та природних ресурсів України, Львівської обласної державної адміністрації та галузі лісового господарства, – вже незабаром під час Форуму місцевого розвитку (25 – 27 червня).

За його словами, за ці кошти продовжать реконструкцію виробничо-складських приміщень під цех посіву та влаштування теплиць і лісорозсадника. «У теплицях та на спеціальних полях щороку буде народжуватися понад 3 млн саджанців лісу. Саджанці в контейнери висаджуватиме по насінині суперавтоматизована лінія шведської фірми ВСС АВ. За допомогою даної лінії вже висіяно 500 тисяч насінин в спеціальні контейнери для вирощування садивного матеріалу із закритою кореневою системою», - розповів очільник облради.



Проєкт, який зараз перебуває на завершальній стадії, реалізують лісівники Львівщини за підтримки Львівської обласної ради.



Детальніше про хід проєкту, що став можливим завдяки спільним зусиллям Львівської обласної ради, Міністерства екології та природних ресурсів України, Львівської обласної державної адміністрації та галузі лісового господарства, – вже незабаром під час Форуму місцевого розвитку (25 – 27 червня).