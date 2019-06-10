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4th Molokiya Lviv Half Marathon відзначився рекордними результатами та рекордною кількістю учасників

Суспільство | 10-06-2019, 15:43Коментарів: 0 0 Переглядів: 104 104    
4th Molokiya Lviv Half Marathon відзначився рекордними результатами та рекордною кількістю учасників
4th Molokiya Lviv Half Marathon відзначився рекордними результатами та рекордною кількістю учасників
4th Molokiya Lviv Half Marathon відзначився рекордними результатами та рекордною кількістю учасників
4th Molokiya Lviv Half Marathon вже вчетверте став найбільшою біговою подією всієї Західної України у центрі Львова. Понад 3,5 тисячі учасників вийшло на старт всіх дистанцій, що на тисячу більше за тогорічний показник. Перемогу на основній дистанції з оновленням рекорду траси здобули українець Іван-Богдан Городинський з часом 1:06:46 та гостя з Молдови Олеся Смовженко, яка фінішувала з часом 1:16:54.
У змаганнях чоловіків основна бігова боротьба проходила між Іваном-Богданом Городинським та Ігорем Порозовим (1:07:01), як результат обидва спортсмени перевершили позаторішній рекорд Тараса Сала (1:07:43). Третю сходинку виборов Богдан Семенович з часом 1:08:43. Найбільш титулований учасник Molokiya Lviv Half Marathon Тарас Сало, у якого за плечима перемоги у 2017 та 2018 роках, цьогоріч задовольнився четвертою сходинкою.

«Насправді не мав якихось особливих очікувань від цього старту, адже наразі вся підготовка сконцентрована на кубку Європи на 10 000 метрів, який відбудеться в Лондоні 6-го липня. В цілому все дуже сподобалось, погода була сприятлива, та гірки внесли корективи. Але оскільки я родом зі Львова, хоча зараз й тренуюся в Києві, я був до всього готовим, особливо на рідних вулицях.


Конкуренції як такої на трасі не було, навпаки всі допомагали один одному, ділились водою, губками. З великим задоволенням братиму участь у подібних стартах і в майбутньому", — прокоментував переможець Іван-Богдан Городинський.

Високі результати були показані і в жіночому заліку: Олеся Смовженко з Молдови встановила рекорд траси, перевершивши попередній здобуток Валентини Кілярської зразка 2017 року більше ніж на 2 хвилини. Срібло здобула Ірина Бубняк, її результат — 1:17:30, вона ж стала і першою серед українок. Третю сходинку зайняла Наталія Семенович з часом 1:20:49, таким чином обидві бронзові нагороди 4th Molokiya Lviv Half Marathon опинились у бігового подружжя Семеновичів.

«Це вже мій другий досвід участі в Molokiya Lviv Half Marathon, я вже бігла тут у 2016 році, і хочу сказати, що я вражена, наскільки все змінилось в кращу сторону за ці роки. І рівень організації, і особливо рівень підтримки глядачів та вболівальників, майже по всій дистанції була активна підтримка, люди навіть виходили на балкони, щоб підтримати — це вражає, адже це не є притаманним для наших країн.

Особливої конкуренції сьогодні не було, я обрала тактику відразу відірватись від конкуренток, що мені й вдалось. Авжеж було нелегко — і гірки, і бруківка змусили гарно попрацювати для перемоги. Та загалом я задоволена і перемогою, і рекордом траси", — розповіла переможниця Олеся Смовженко

На дистанції в 4,2 кілометра боротьба між Володимиром Кицем та Романом Ростикусом була така запекла, що переможця вдалось визначити лише за допомогою фотофінішу, і з результатом 13:19.1 золото взяв Володимир.

Цього року організатори компанія Run Ukraine зібрали учасників з усієї України, адже близько третини всіх учасників були гостями Львову з інших регіонів України, а 240 іноземних гостей завітали до міста Лева з 26 країн. Таким чином, 4th Molokiya Lviv Half Marathon став одним з найбільших бігових регіональних заходів.

Маршрут головного бігового старту Західної України вже четвертий рік поспіль пролягав центральними вулицями міста в одне коло. Старт та фініш усіх дистанцій відбувався біля Львівської опери. Сам захід має найвищу оцінку — 5 зірок від Європейської легкоатлетичної асоціації. Це найвищий рівень сертифікації та оцінювання, який розроблений провідними фахівцями Європи.

Цьогоріч призовий фонд змагань був збільшений на 56 500 гривень порівняно з тогорічним та склав 143 000 гривень. Грошову винагороду отримали абсолютні переможці, призери в семи вікових категоріях серед чоловіків та жінок на дистанції півмарафону та спорстмени, що встановили рекорди траси.

У програмі півмарафону відбулися три індивідуальні забіги на дистанціях: 21,0975 км, Swiss Energy 10 км та Rexona Mini Marathon 4,2 км. Також пройшов естафетний забіг 3×5 км +1×6,0975 км під назвою Under Armour Relay та командна першість 4 по 21,1 км. Традиційно відбулися і дитячі забіги на дистанціях: 1000 м, 500 м та 100 м.

Також найдовшу дистанцію подолали і люди поважного віку. Найстаршим учасником став Василь Крупський 1940 р.н., який став четвертим у категорії 70−99 р. з результатом 2:13:29.

На старт різних дистанцій вийшли міський голова Львова Андрій Садовий з синами, телеведучий Слава Варда, солістка групи «А.Р.М.І.Я» Світлана Сафронова, телеведучий «Сніданок з 1+1. Вихідний» Олександр Попов, реабілітолог Тетяна Воротіліна, телеведучий Олександр Андросов, чемпіон світу з бігу на 1500 метрів 2006 року Іван Гешко та інші.

Переможці усіх дистанцій 4th Molokiya Lviv Half Marathon

21,0975 км

Чоловіки:

1.Богдан-Іван Городинський 1:06:46 MR (UKR)

2.Ігор Порозов 1:07:01 (UKR)

3.Богдан Семенович 1:08:43 (UKR)

Жінки:

1.Олеся Смовженко 1:16:54 MR (MDA)

2.Ірина Бубняк 1:17:30 (UKR)

3.Наталія Семенович 1:20:49 (UKR)

10 км

Чоловіки:

1.Володимир Швець 34:19.7 (UKR)

2.Іван Чорний 34:34.2 (UKR)

3.Артем Третяков 34:46.1 (UKR)

Жінки:

1.Анастасія Дашкевич 36:58.9 (UKR)

2.Олена Федорова 39:37.2 (UKR)

3.Наталія Каїнська 41:45.0 (UKR)

4,2 км

Чоловіки:

1.Володимир Киц 13:19.1 (UKR)

2.Роман Ростикус 13:19.1 (UKR)

3.Костянтин Коляда 13:20.2 (UKR)

Жінки:

1.Ірина Слюсар 17:09.6 (UKR)

2.Людмила Вашуріна 17:35.7 (UKR)

3.Любов Титяневич 17:45,4 (UKR)
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