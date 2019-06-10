Львів’янам нагадують про роботу фан-зони для перегляду відбіркового матчу на Євро 2020 Суспільство | 10-06-2019, 15:47 0 83 Сьогодні, 10 червня, на площі перед парком ім. Івана Франка діятиме фан-зона для перегляду відбіркового матчу на Євро 2020, який пройде на стадіоні «Арена Львів». Фан-зона «Вірні збірній» працює під гаслом «Виходь з хати вболівати!».



Зазначимо, сьогодні збірна України з футболу змагатиметься із збірною Люксембургу. Для вболівальників, які не змогли потрапити на стадіон, облаштували безкоштовну фан-зону.



Для зручності відвідувачів зони під час перегляд матчу територія площі облаштована вуличними меблями та зонами фуд-корту. Додатково передбачені місця для перегляду матчів для людей з інвалідністю. Фан-зона також має геймер галявину, де працює фейс-арт, настільний футбол та бамбербол.



Перед трансляцією відбіркового матчу у фан-зоні відбудеться концерт гурту «Воплі Відоплясова». Початок виступу о 19.00 год. Пряма трансляція матчу Україна-Люксембург стартує о 21.30 год.



Нагадаємо, через проведення футбольного матчу на стадіоні «Арена Львів» відбудуться зміни в русі громадського транспорту. Також до стадіону курсуватимуть шатл-баси.