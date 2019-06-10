ЗНАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЯ – ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНИХ ДІЙ Суспільство | 10-06-2019, 15:50 0 88

07 червня 2019 року у Львівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства відбулася нарада з питань охорони праці зі спеціалістами охорони праці державних лісогосподарських підприємств.

У цьому заході взяли участь начальник відділу нагляду у СКС та АПК Управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці України у Львівській області Курило В.М., головні державні інспектори відділу розслідувань та обліку травматизму Р. Дулюк і відділу нагляду у СКС та АПК Ю. Джижула, начальник відділу профілактики страхових випадків Львівського відділення УВД ФСС України у Львівській області М. Білань.

Відкриваючи нараду, заступник начальника-головний інженер Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства Ю. Громяк наголосив, що питання охорони праці не може бути другорядним, адже від цього залежить життя та здоров’я людей. І ця зустріч покликана черговий раз звернути увагу спеціалістам охорони праці лісогосподарських підприємств на профілактику виробничого травматизму.

У своєму виступі головний спеціаліст відділу лісових ресурсів, машин та технологій Львівського ОУЛМГ В. Степанишин поінформував присутніх про стан охорони праці на підприємствах галузі, проблемні питання і шляхи їх вирішення. Мова йшла про зниження рівня виробничого травматизму на лісогосподарських підприємствах, функціонування Системи управління охороною праці та ризиками, безпосередню роботу спеціалістів охорони праці з питань безпеки праці.

Разом з тим прозвучав ряд критичних зауважень до інженерів з охорони праці підприємств управління щодо якості проведення навчання та інструктування з охорони праці, забезпечення проведення медичних оглядів працівників, вчасного забезпечення робітників сертифікованим спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту, покращення санітарно-побутових умов праці, дотримання трудової та виробничої дисципліни тощо.

Доповідач не оминув також і своїх вражень від участі у конференціях з охорони праці, які проходили у травні місяці в м. Женеві Швейцарської Конфедерації та м. Києві.

Начальник відділу нагляду у СКС та АПК В. Курило наголосив присутнім, що охорона праці – це систематична постійна кропітка робота, яка вимагає певних знань та навиків, професійної підготовки працівників, дотримання вимог та норм нормативно-правових актів з охорони праці, корпоративної відповідальності за стан охорони праці на підприємстві.

В обговоренні другого питання порядку денного наради – опрацювання нового Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві згідно з постановою КМУ від 17.04.2019 р. № 337 – активну участь взяли головні державні інспектори Держпраці Р. Дулюк та Ю. Джижула. Присутні учасники наради визнали ряд спірних і неоднозначних моментів у новому нормативному документі, що потребують додаткового роз’яснення з боку компетентних фахівців стосовно повідомлення про нещасні випадки, процедури проведення їх розслідування, оформлення та погодження відповідних документів та ін.

Начальник відділу профілактики страхових випадків М. Білань та голова Львівської обласної організації профспілки працівників лісового господарства України В. Максимець приділили увагу соціальному захисту працівників, в т. ч. і тих, які працюють на умовах цивільно-правових договорів і підлягають під процедуру проведення розслідування та обліку нещасних випадків згідно з новоприйнятим Порядком.

На закінчення наради спеціалісти охорони праці лісогосподарських підприємств поділилися своїми враженнями від отриманої інформації. Водночас вони прийшли до висновку щодо потреби таких регулярних зустрічей, важливості інформативної складової в лісогосподарській діяльності та до переконання, що вчасно поінформований працівник вчинить правильно і безпечно і лише спільні дії приведуть до бажаного результату.