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Діяльність закарпатських ЦОП протягом п’яти місяців 2019-го – понад 50 тисяч адмінпослуг

Суспільство | 10-06-2019, 16:01Коментарів: 0 0 Переглядів: 116 116    
Протягом січня-травня 2019 року загальна кількість наданих адміністративних послуг територіальними органами ГУ ДФС у Закарпатській області становить – 60,6 тисяч, зокрема у Центрах обслуговування платників – 52,1 тисячі. Обслуговують платників податків у десяти ЦОП області 73 працівники.
У Головному управлінні ДФС краю інформують, що протягом п’яти місяців поточного року фіскальні органи видали понад 34 тисячі реєстраційних номерів облікової картки платника податків, у тому числі в ЦОП – понад 29,8 тисяч. Зауважимо, ця послуга залишається найбільш популярною серед клієнтів Центрів у Закарпатті.
Слід зазначити, що Центри обслуговування, які відкриті у районних центрах Закарпатської області, дали можливість надати за вказаний час понад 86% послуг платникам в зручних та якісних умовах. Щотижня спеціальна комісія у кожному Центрі здійснює аналіз анкет та пропозицій, в яких клієнти залишають тільки позитивні відгуки щодо діяльності ЦОП.
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