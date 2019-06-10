Діяльність закарпатських ЦОП протягом п’яти місяців 2019-го – понад 50 тисяч адмінпослуг Суспільство | 10-06-2019, 16:01 0 116 Протягом січня-травня 2019 року загальна кількість наданих адміністративних послуг територіальними органами ГУ ДФС у Закарпатській області становить – 60,6 тисяч, зокрема у Центрах обслуговування платників – 52,1 тисячі. Обслуговують платників податків у десяти ЦОП області 73 працівники.

У Головному управлінні ДФС краю інформують, що протягом п’яти місяців поточного року фіскальні органи видали понад 34 тисячі реєстраційних номерів облікової картки платника податків, у тому числі в ЦОП – понад 29,8 тисяч. Зауважимо, ця послуга залишається найбільш популярною серед клієнтів Центрів у Закарпатті.

Слід зазначити, що Центри обслуговування, які відкриті у районних центрах Закарпатської області, дали можливість надати за вказаний час понад 86% послуг платникам в зручних та якісних умовах. Щотижня спеціальна комісія у кожному Центрі здійснює аналіз анкет та пропозицій, в яких клієнти залишають тільки позитивні відгуки щодо діяльності ЦОП.

