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Триває будівництво Меморіалу пам’яті Героїв Небесної Сотні у Львові
|Суспільство | 10-06-2019, 18:58
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|Роботи з будівництва Меморіалу пам’яті Героїв Небесної Сотні, що на вул. Кривоноса-Замковій, тривають. Як повідомив заступник директора ЛКП «Зелений Львів» Андрій Шульський, станом на сьогодні завершується будівництво оглядових майданчиків, огородження та сходів. Кінцева вартість робіт — 20 млн грн.
«Будівництво триває. Станом на сьогодні завершується будівництво оглядових майданчиків, огородження та сходів. Водночас на вул. Кривоноса триває демонтаж підпірної стінки і будівництво нової», — зазначив Андрій Шульський.
Нагадаємо, концепція проекту Меморіалу — це створення мінімалістичного простору, який передає дух сучасності та увіковічнює пам’ять Героїв Небесної Сотні, котрі віддали своє життя під час Революції Гідності.
Меморіал складатиметься з двох частин: площі з стелою на верхній терасі та з пішохідного моста між пагорбами вздовж вул. Кривоноса. Він виводитиме на терасу зі сторони вул. Замкової, де буде створено площу і стелу, присвячену Героям Небесної Сотні.
Основний матеріал проекту — кортен, який з часом змінює свою фактуру і має особливу символічність боротьби та палаючого вогню. Меморіал наповнено злаковими рослинами, які нагадують колоски пшениці, що є символом українського народу.
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