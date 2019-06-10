Триває будівництво Меморіалу пам’яті Героїв Небесної Сотні у Львові Суспільство | 10-06-2019, 18:58 0 85 Роботи з будівництва Меморіалу пам’яті Героїв Небесної Сотні, що на вул. Кривоноса-Замковій, тривають. Як повідомив заступник директора ЛКП «Зелений Львів» Андрій Шульський, станом на сьогодні завершується будівництво оглядових майданчиків, огородження та сходів. Кінцева вартість робіт — 20 млн грн.

«Будівництво триває. Станом на сьогодні завершується будівництво оглядових майданчиків, огородження та сходів. Водночас на вул. Кривоноса триває демонтаж підпірної стінки і будівництво нової», — зазначив Андрій Шульський.



Нагадаємо, концепція проекту Меморіалу — це створення мінімалістичного простору, який передає дух сучасності та увіковічнює пам’ять Героїв Небесної Сотні, котрі віддали своє життя під час Революції Гідності.



Меморіал складатиметься з двох частин: площі з стелою на верхній терасі та з пішохідного моста між пагорбами вздовж вул. Кривоноса. Він виводитиме на терасу зі сторони вул. Замкової, де буде створено площу і стелу, присвячену Героям Небесної Сотні.



Основний матеріал проекту — кортен, який з часом змінює свою фактуру і має особливу символічність боротьби та палаючого вогню. Меморіал наповнено злаковими рослинами, які нагадують колоски пшениці, що є символом українського народу.